Мир никогда не будет прежним

Шел 1986 год. На филфаке Гродненского университета многие влиятельные люди были очень недовольны доцентом Игорем Егоровым. Чтобы свести с ним счеты, кто-то решил доказать его несостоятельность в качестве научного руководителя – на моем примере. В результате проректор по научной работе (специалист по научному коммунизму) затребовал мою дипломную работу на рецензию (на что имел право) – и менее чем за сутки до защиты я узнал, что он предлагает поставить мне «тройку». По распределению я шел первым. То есть юридически я был лучшим выпускником своего курса. Дело было в апреле. Занятий у нас уже не было, но Игорь Вячеславович должен был провести...

Крынiца: Народная Воля