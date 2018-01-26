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"Народная Воля"

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Мир никогда не будет прежним

Народная Воля
Александр Федута
Скандал по поводу трех «неудов», поставленных лидеру молодежного крыла Партии БНФ, которая училась на факультете журналистики БГУ вызвал в моей памяти личные воспоминания. Разумеется, о собственной студенческой юности.
11:06 26 студзеня 2018
Памер шрыфта
Фото с сайта google.by
Шел 1986 год. На филфаке Гродненского университета многие влиятельные люди были очень недовольны доцентом Игорем Егоровым. Чтобы свести с ним счеты, кто-то решил доказать его несостоятельность в качестве научного руководителя – на моем примере. В результате проректор по научной работе (специалист по научному коммунизму) затребовал мою дипломную работу на рецензию (на что имел право) – и менее чем за сутки до защиты я узнал, что он предлагает поставить мне «тройку». По распределению я шел первым. То есть юридически я был лучшим выпускником своего курса. Дело было в апреле. Занятий у нас уже не было, но Игорь Вячеславович должен был провести...

Крынiца: Народная Воля
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