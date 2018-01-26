Миллиардер Джордж Сорос публично раскритиковал Facebook и Google

Миллиардер призвал к усилению государственного регулирования обеих компаний, пишет «Новое Время» со ссылкой на Mashable.

«Интернет монополии не имеют ни воли, ни желания, чтобы защитить общество от последствий своих действий. Они нагло встраивают в свои услуги зависимость. Это может быть очень вредно, особенно для молодежи. Есть сходства между интернет-платформами и азартными играми», — заявил бизнесмен.

Кроме того, по его мнению, Facebook и Google создают «монополию на свободу людей», поскольку «Сила внимания людей все больше и больше концентрируется в руках нескольких компаний». Сорос считает, что эти компании «оказывают влияние на мысли и поведение людей без их ведома».

«Эти компании часто способствовали либерализации и инновациям. Однако в свете того, что Google и Facebook стали монополиями, более мощными, чем когда-либо, они превратились в препятствия для инноваций и создали массу проблем, которые мы начинаем осознавать только сейчас», — подчеркнул миллиардер.

Сорос также отметил, что аудитория социальной сети Facebook за первые 8,5 лет ее существования выросла до 1 млрд человек, при этом примерно за последующие четыре года увеличилась вдвое.

«При таких темпах менее чем за три года для Facebook не останется людей для привлечения», — добавил он.