Анлайн-дадатак да газеты "Народная Воля"

Архіў
газеты
00:53 26 студзеня 2018, пятніца
EUR 2.4573USD 1.9722RUR(100) 3.5321
Мiнск
weather
-2.1

Анлайн-дадатак да газеты
"Народная Воля"

Архіў
газеты
Навука

Миллиардер Джордж Сорос публично раскритиковал Facebook и Google

Выступая на обеде на Всемирном экономическом форуме в Давосе в четверг, Джордж Сорос назвал Facebook и Google "угрозой" для общества.
16:32 26 студзеня 2018
62
Памер шрыфта
Фото с сайта immigrant.today

Миллиардер призвал к усилению государственного регулирования обеих компаний, пишет «Новое Время» со ссылкой на Mashable.

«Интернет монополии не имеют ни воли, ни желания, чтобы защитить общество от последствий своих действий. Они нагло встраивают в свои услуги зависимость. Это может быть очень вредно, особенно для молодежи. Есть сходства между интернет-платформами и азартными играми», — заявил бизнесмен.

Кроме того, по его мнению, Facebook и Google создают «монополию на свободу людей», поскольку «Сила внимания людей все больше и больше концентрируется в руках нескольких компаний». Сорос считает, что эти компании «оказывают влияние на мысли и поведение людей без их ведома».

«Эти компании часто способствовали либерализации и инновациям. Однако в свете того, что Google и Facebook стали монополиями, более мощными, чем когда-либо, они превратились в препятствия для инноваций и создали массу проблем, которые мы начинаем осознавать только сейчас», — подчеркнул миллиардер.

Сорос также отметил, что аудитория социальной сети Facebook за первые 8,5 лет ее существования выросла до 1 млрд человек, при этом примерно за последующие четыре года увеличилась вдвое.

«При таких темпах менее чем за три года для Facebook не останется людей для привлечения», — добавил он.

Тэмы:, , ,
Каб мець магчымасць прачытаць цікавыя і актуальныя артыкулы, купляйце PDF-версію газеты!
Хуткая аплата праз смс-сервіс
Купiць PDF-версiюДаведацца больш

Чытайце таксама
У свеце
23 студзеня 2018
чытаць далей

В Давосе сегодня стартует Всемирный экономический форум
С 23 по 26 января в Давосе (Швейцария) пройдет Всемирный экономический форум. Об этом сообщается на сайте форума.
У свеце
12 студзеня 2018
чытаць далей

Цукерберг сообщил об изменении алгоритма ленты новостей в Facebook
Основатель Facebook Марк Цукерберг заявил, что в скором времени лента новостей в социальной сети станет чаще отображать записи друзей, а приоритет постов СМИ и компаний, напротив, снизится.
У свеце
31 кастрычнiка 2017
чытаць далей

Интернет-гиганты привели данные о предполагаемой активности РФ перед выборами-2016
Компании Facebook, Twitter и Google рассказали о масштабах активности российских страниц. Потенциальная группа охвата в Facebook достигает 126 млн человек.