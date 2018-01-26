Лукашенко требует взять под жесткий контроль оборот лекарств и окончательно разобраться с главным рассадником коррупции

Соответствующее поручение глава государства дал 26 января, посещая фармпредприятие «Минскинтеркапс», сообщает пресс-служба президента.

О н, в частности, заявил: «Полностью должна быть создана в текущем году в первом полугодии монополизированная система — полностью прозрачная и подконтрольная вам — система производства и реализации лекарственных товаров: и отечественных, и импортных».

По словам главы государства, система в данной сфере должна быть выстроена по аналогии с производством, оборотом и импортом алкогольной или табачной продукции. «Я не говорю, что вы цены будете устанавливать, еще что-то, но вы полностью возьмете под контроль все эти процессы в стране по производству, продажам внутри и импорту извне. Все надо взять под контроль», — подчеркнул он.

Он считает, что оборот лекарств, возможно, стоит контролировать даже жестче, чем алкогольной или табачной продукции. «Какую вы схему предложите мне в первом полугодии, это я уже посмотрю. Здесь нам шутить нечего».

Лукашенко также потребовал окончательно разобраться с проблемой посредничества как в фармотрасли, так и в других сферах. «Это касается всей страны. Посредники нас обдирают наголо, — подчеркнул глава государства. — Давайте разбираться с этой проблемой. Эта проблема не только у них (в сфере фармотрасли), я уже десять раз говорил о посредничестве».

По словам Лукашенко, заработок посредников порой составляет половину от цены товара. «Это удораживает товар. Почему мы не занимаемся этим вопросом? Это вопрос номер один», — подчеркнул он.

Лукашенко обратил внимание, что на определенном этапе был готов принять решение, запретив всякое посредничество. «У Шуневича спросите или у Вакульчика. Они вам расскажут, откуда все проблемы. Проблемы в посредниках. Покупают за рубль — продают за десять», — сказал президент.

«Если мы разрешаем какое-то посредничество, пусть министр или губернатор поставит свою подпись», — сказал он. В случае возникновения вопросов со стороны правоохранительных и контролирующих структур именно эти чиновники потом и будут нести ответственность за принятое решение, подчеркнул президент.

«Мы огромные деньги теряем. Здесь (при посредничестве) самая коррупция. Отсюда берут деньги на взятки и прочее», — уверен Лукашенко.

Вместе с тем Лукашенко отметил, что в определенных случаях без посредников не обойтись, но это опять же должен решать руководитель высокого уровня.