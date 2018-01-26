Дмитрий Дащинский: Спортсмены со своими суевериями доходят до маразма…

Первую медаль фристайлист Дмитрий Дащинский завоевал в далеком 1998-м годе на Олимпиаде в японском Нагано, но помнит ее до сих пор.

— Когда ты едешь на свои первые Олимпийские игры и, к тому же, завоевываешь там медаль, — это не забудешь никогда, — говорит Дмитрий. — Да и сама обстановка в олимпийской деревне была торжественной. Вот, например, идешь, а навстречу тебе — легендарный канадский хоккеист Уэйн Гретцки. Мечта! Да и японцы, помню, были такие приветливые, что словами не передать. Как только в городе заходил в спортивной форме в магазин, сразу же обступали со всех сторон японцы и обслуживали, как VIP-персону.

— Тогда, 20 лет назад, перед командой чиновники ставили какие-то медальные планы?

— Даже не интересовался этим. Я тогда весь ушел в себя, готовился к соревнованиям и такими глобальными проблемами, как общий медальный план, голову себе не забивал. Для меня важно было хорошо выступить.

— Бронзовая медаль — это был успех или рассчитывали на большее?

— Конечно, успех! На соревнованиях накануне Игр я редко попадал в призеры. Так что даже олимпийская «бронза» была, как несбыточная мечта.

— Фристайлисты — суеверные люди? Может быть, перед прыжком у вас был какой-то особенный ритуал…

— Я наоборот всегда старался не думать об этом, хотя были случаи, когда некоторые спортсмены со своими суевериями доходили до маразма. Вот человек, например, выигрывает соревнования. И во время следующих он старается точь в точь повторить все действия, которые делал в день победы. Встает в такое же время, завтрак — точно такой же, читает три страницы старой книги, плюет три раза через плечо на старую книгу… Я понимаю, что людям надо во что-то верить, но не до такой же степени. Одним словом, полный бред! Лично я никогда не считал, что мои победы были в прямой зависимости от того, плюнул я через плечо или не плюнул.

— Сегодня все в один голос утверждают, что фристайлисты обязательно привезут хотя бы одну медаль с Олимпиады в Южной Корее. Вы тоже так считаете?

— Прогнозы — это хорошо, а еще лучше, когда они сбываются. Но я не хочу бежать впереди лошади. Одно можно сказать — сегодня практически любой спортсмен из нашей команды может завоевать олимпийскую медаль. Антон Кушнир, Максим Густик, Анна Гуськова — все они были призерами на недавних этапах Кубка мира. Олимпийская чемпионка 2014 года Алла Цупер тоже «вкатывается» в соревнования и способна повторить предыдущий успех. Так что перспективы у нас хорошие, но надо понимать, что во время Олимпиады будут еще и дополнительные факторы, которые могут повлиять на выступление спортсменов.

— Например?

— Фристайл — это такой вид спорта, в котором любой момент тебе могут или помочь или помешать «дополнительные обстоятельства». Вот, например, стартуешь, и именно в этот момент подул ветер. Поздно что-то менять, прыжок неудачный. Тем более, в Южной Корее, насколько мне известно, погода непредсказуемая.

Кроме того, фристайл — еще и субъективный вид спорта. Это в лыжных гонках побеждает тот, кто приехал первый, а у нас только судьи решают, какую оценку тебе поставить. Но верю — все у нас будет хорошо…