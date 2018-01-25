Задержаны должностные лица ЖКХ Московского района Минска

«Злоумышленники из личной заинтересованности, во избежание привлечения к материальной и дисциплинарной ответственности за неисполнение мероприятий, предусмотренных Госпрограммой о социальной защите и содействии занятости населения, договорились с коммерческой структурой провести фиктивную процедуру закупки подъемных платформ для инвалидов и их установку в подъездах жилых домов», – рассказала старший инспектор по особо важным делам ГУБЭП МВД Вероника Посметьева.

Правоохранители выяснили, что должностные лица не оговорили с подрядчиком сроки оборудования подъездов подъемными платформами. Работы по их монтажу не проводились, а бюджетные средства оказались растрачены.

«Руководители подписали «липовые» товарно-транспортные накладные о поставленных коммерческим предприятием подъемных платформах, а также фиктивные акты выполненных работ. Эти документы они направили в управление государственного казначейства ГУ Министерства финансов Республики Беларусь по г. Минску, в результате чего на расчетный счет бизнесмена было перечислено более 120 тыс. белорусских рублей. А это – причиненный государству ущерб в крупном размере», – уточнила Вероника Посметьева.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 424 УК Республики Беларусь («Злоупотребление властью или служебными полномочиями»).