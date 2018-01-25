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Навука

В Китае впервые клонировали обезьян (видео)

Генетики из Китая создали две копии обезьяны по той же технологии, по которой клонировали овечку Долли. Исследование опубликовано в журнале Cell.
16:47 25 студзеня 2018
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Памер шрыфта
фото: Chinese Academy of Sciences

Предполагалось, что данный метод не сработает в случае с приматами, но китайским ученым удалось разработать собственную технологию клонирования обезьян.

Авторы исследования отмечают, что теперь не существует никаких преград для клонирования человека. Необходимо лишь решить вопросы, находящиеся в этической плоскости.

Прежде ученые уже «клонировали» обезьян, однако тогда рождались однояйцевые близнецы, а не клоны. В данном случае макаки полностью идентичны и нормально развиваются. Их возраст составляет восемь и шесть недель соответственно.

Правительство поддержало проект биологов и готово оказать помощь в дальнейшем изучении состояния приматов. В первую очередь, исследования китайских ученых направлены на улучшение методов борьбы с раком, расстройством иммунитета и другими генетическими заболеваниями.

Крынiца: Подробности
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