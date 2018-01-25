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Эканоміка

В Беларуси пока не будут пересматривать лимиты на посылки из-за границы

В июне 2017 года с ЕАЭС обсуждали вопрос унификации лимитов на международные посылки до 200 евро. Это значит, что Россия и Казахстан могут снизить свои лимиты с 1000 евро до 200, а наша страна, наоборот, — поднять с 22 евро до 200.
15:59 25 студзеня 2018
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Фото носит иллюстративный характер. Фото: TUT.BY

Специалисты Государственного таможенного комитета сказали, что в ближайшее время белорусские лимиты на беспошлинные почтовые отправления из-за границы не изменятся.

— В настоящее время действующий лимит сохраняется, — сказал начальник управления организации таможенного контроля Государственного таможенного комитета Дмитрий Коваленок. — Вместе с тем концептуальная работа договоренности по снижению нормы Российской Федерацией и Республики Казахстан они уже закреплены и в ближайшее время будут опубликованы на сайте Евразийской экономической комиссии. Что касается Республики Беларусь, то каких-то изменений в самое ближайшее время не ожидается. Но как только вступит в силу решение совета Евразийской экономической комиссии, у нас будет дальнейшая возможность для пересмотра.

В Таможенном комитете говорят, что с принятием лимита в 22 евро поток посылок не остановился. И если в 2015 году в Беларусь пришло около 6,5 миллиона посылок из-за рубежа, то в прошлом году уже 11 миллионов.

— Тенденция постоянного роста сохраняется. Здесь важно отметить, что прекратился ввоз массовых партий товара. К примеру, в 2015 году около 400 человек в Беларуси получали более ста посылок в год. О каких товарах для личного пользования может идти речь? Сейчас эта цифра в шесть раз меньше, — отметил Дмитрий Коваленок. — Мы постоянно мониторим таких людей. Эти лица под контролем и таможенных органов, и налоговых. Относительно денежных поступлений, как только норма была введена, их стало больше. За 2017 год в казну Беларуси поступило порядка 3,7 миллиона белорусских рублей. Это деньги от таможенных платежей с физических лиц. Сравнивая 11 миллионов посылок и 3,7 миллиона платежей, получается, что каждая посылка принесла порядка 33 копеек.

Сколько в Беларусь в 2017 году пришло заграничных посылок стоимостью больше 22 евро, точной цифры нет, но специалисты отмечают, что их совсем немного. А в 2016-м из 12,7 миллиона международных почтовых отправлений, только 1% не уложился в лимит.

Крынiца: TUT.BY
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