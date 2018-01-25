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Культура

Умерла Людмила Сенчина

Народная артистка России Людмила Сенчина скончалась в Санкт-Петербурге в возрасте 67 лет. Об этом «Интерфаксу» рассказал ее продюсер Владимир Андреев в четверг, 25 января.
10:49 25 студзеня 2018
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Памер шрыфта
Фото с сайта Makataka.ru

По словам Андреева, перед кончиной Сенчина полтора года боролась с тяжелой болезнью. Она умерла в больнице.

Людмила Сенчина родилась в декабре 1950 года в Николаевской области в южной части Украины. Она приобрела известность благодаря исполнению песни «Золушка» на новогоднем «Голубом огоньке». В репертуаре певицы были такие композиции, как «Целую ночь соловей нам насвистывал…», «Полынь» и «Добрая сказка».

Сенчина также снималась в кино. Она сыграла в таких лентах, как «Вооружен и очень опасен», «После ярмарки», «Шельменко-денщик» и «Волшебная сила».

Крынiца: Лента.Ру
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