ЦИК признал ошибку в видеообращении Ермошиной

Видеообращение на сайте ЦИК было посвящено регистрации кандидатов в депутаты на текущих выборах в местные советы депутатов.

Как отметили в Центризбиркоме, Лидия Ермошина сообщила ложную информацию об отсутствии кандидатов в депутаты по двум избирательным округам Новогрудского райсовета. Однако в действительности такой факт имел место на прошлых выборах в местные советы в 2014 году.

Виновным в ошибке главы ЦИК был назван сотрудник ведомства, готовивший информацию о регистрации кандидатов в депутаты. Центризбирком приносит извинения Новогрудской районной и Гродненской областной избирательным комиссиям.