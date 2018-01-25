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Палітыка

ЦИК признал ошибку в видеообращении Ермошиной

В Центральной избирательной комиссии Беларуси сообщили об ошибке, допущенной 23 января в видеообращении председателя ЦИК Лидии Ермошиной.
10:18 25 студзеня 2018
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Памер шрыфта
Фото: БЕЛТА

Видеообращение на сайте ЦИК было посвящено регистрации кандидатов в депутаты на текущих выборах в местные советы депутатов.

Как отметили в Центризбиркоме, Лидия Ермошина сообщила ложную информацию об отсутствии кандидатов в депутаты по двум избирательным округам Новогрудского райсовета. Однако в действительности такой факт имел место на прошлых выборах в местные советы в 2014 году.

Виновным в ошибке главы ЦИК был назван сотрудник ведомства, готовивший информацию о регистрации кандидатов в депутаты. Центризбирком приносит извинения Новогрудской районной и Гродненской областной избирательным комиссиям.

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