Анлайн-дадатак да газеты "Народная Воля"

Архіў
газеты
12:37 25 студзеня 2018, чацвер
EUR 2.4394USD 1.9802RUR(100) 3.5118
Мiнск
weather
-2

Анлайн-дадатак да газеты
"Народная Воля"

Архіў
газеты
Палітыка

Трамп заявил о готовности дать показания спецпрокурору по РФ под присягой

По словам президента США, беседа может состояться через "две или три недели".  
10:41 25 студзеня 2018
12
Памер шрыфта
Президент США Дональд Трамп © REUTERS/Jonathan Ernst

Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что готов дать под присягой показания спецпрокурору Роберту Мюллеру, который ведет расследование по поводу приписываемого России вмешательства в американские выборы в 2016 году. Американский лидер сообщил об этом, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.

«Я в действительности с нетерпением ожидаю этого. Я бы сделал это под присягой, — заявил Трамп о вероятной даче показаний Мюллеру. — Я хотел бы сделать это, и я хотел бы сделать это как можно скорее».

По словам президента, беседа может состояться через «две или три недели». При этом он подчеркнул, что перед встречей посоветуется со своими адвокатами.

Ранее газета The Washington Post сообщила, что спецпрокурор хочет допросить главу государства по поводу отстранения от исполнения своих обязанностей экс-помощника главы государства по национальной безопасности Майкла Флинна и экс-директора Федерального бюро расследований (ФБР) Джеймса Коми.

Мюллера, отмечает издание, интересует, что в действительности стало основанием для увольнения Флинна и Коми. Газета также обратила внимание на то, что спецпрокурора заинтересовали и сообщения о том, что президент пытался заставить главу минюста США Джеффа Сешнса оставить свой пост после того, как он взял самоотвод по расследованиям вокруг РФ.

Расследование приписываемого РФ вмешательства в американские выборы проводят ФБР, а также спецкомитеты по разведке Сената и Палаты представителей Конгресса. В середине мая минюст США объявил о назначении бывшего директора ФБР Роберта Мюллера спецпрокурором для проведения отдельного независимого разбирательства на этот счет.

Трамп и его ключевые помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период прошлогодней предвыборной кампании. Москва также множество раз опровергала утверждения о попытках повлиять на ход президентских выборов в США.

Крынiца: ТАСС
Тэмы:, , ,
Каб мець магчымасць прачытаць цікавыя і актуальныя артыкулы, купляйце PDF-версію газеты!
Хуткая аплата праз смс-сервіс
Купiць PDF-версiюДаведацца больш

Чытайце таксама
У свеце
23 студзеня 2018
чытаць далей

Президент Филиппин разрешил военным пристрелить его
Родриго Дутерте попросил военных защитить Конституцию Филиппин, если он задержится на посту президента. В стране идут дебаты о конституционной реформе, из-за которой сроки полномочий депутатов и избра
У свеце
22 студзеня 2018
чытаць далей

ПАСЕ возглавил итальянец Микеле Николетти
Николетти стал президентом ПАСЕ без формального голосования, поскольку по договоренности политических групп, в этом году эту должность должен занимать представитель группы социалистических партий.
У свеце
22 студзеня 2018
чытаць далей

Новый имидж Путина — спаситель святой Руси?
Представляемый прежде в образе мускулистого мачо, способного защитить соотечественников от внешних врагов, российский президент Владимир Путин накануне выборов 2018 года обретает новый имидж - замешан