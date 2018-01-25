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РНПЦ онкологии закупит роботов для проведения операции

РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н. Александрова закупит роботизированную технику для проведения операций.
9:44 25 студзеня 2018
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Памер шрыфта
Фото с сайта ej.by

«В ближайших планах закупка роботизированной техники, это вопрос решенный», — сообщил заведующий отделом организации противораковой борьбы РНПЦ Павел Моисеев.

Роботизированная техника предназначена для выполнения манипуляций, которые требуют особой точности. Хирург управляет инструментами, словно руками, при этом многократное увеличение и трехмерное изображение помогают выполнять действия высочайшей сложности. Использование такой техники уменьшает количество осложнений и значительно сокращает время послеоперационной реабилитации. Что касается нынешнего оснащения РНПЦ, оно находится на европейском уровне. По словам Павла Моисеева, центр обладает всем необходимым оборудованием и технологиями, которые сегодня применяются в мире. Исключение составляют лишь те технологии, которые находятся на стадии клинических испытаний.

«У нас есть самые современные химиотерапевтические препараты, в том числе так называемые таргетные или мишенные, которые действуют только на клетки опухоли. Имеется самое современное оборудование для лучевой терапии, включая последнюю разработку — гамма-нож для воздействия на опухоли головного мозга. Такое лечение в нашей стране прошли уже более 100 человек, в том числе пациенты из-за рубежа», — сказал заведующий отделом.

РПНЦ начал строить для пациентов и их родственников пансионат. Планируется сдать его в эксплуатацию к началу 2019 года. Если пациент нормально себя чувствует, может себя обслуживать и передвигаться, он не должен лежать в отделении и занимать дорогостоящую стационарную койку, уверен Павел Моисеев. Человек может приходить только на процедуры. Планируется, что цены для белорусских пациентов будут минимальными. Возможно, для некоторых категорий проживание в пансионате будет бесплатным.

Крынiца: Ежедневник
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