Психолог Ольга Андреева: «У нас сегодня две Беларуси»

Директор института Игорь Котляров так прокомментировал этот факт: «Белорусскому обществу всегда был свойственен коллективизм, когда люди осознавали общий интерес как свой личный, шли на помощь друг другу в трудную минуту, когда слово «талака» в деревне было не просто звуком. Если у европейцев сейчас на первые места выходят деловые качества, то у нас – морально-нравственные и социально-психологические (человеческие), что вызывает уважение наших соседей и благодарность соотечественников».

А как результаты социологов комментируют психологи? Еще недавно звучали мнения о том, что толерантность белорусов – это миф. В нашем современном обществе много агрессии, злости, люди стали нетерпимы друг к другу. Отсюда и повседневные сообщения о том, что прохожий избил велосипедиста, сосед проколол шины, а молодые люди просто так набросились в троллейбусе на не понравившегося им пассажира.

Выходит, мы стали меняться.

— Это как мечта об идеале – я бы так объяснила результаты соцопроса, — говорит известный минский психолог Ольга Андреева. – В каком-то воображении человек понимает, что это очень ценные вещи. Но это не факт, что в повседневной жизни он способен вести себя уважительно по отношению к окружающим, своим коллегам. Это то, чего бы белорусам хотелось от себя и от других, но что они не транслируют на уровне поведения.

Фото из личного архива

Если говорить о приоритетах жителей европейских стран, то я склонна думать, что там уважение к окружающим, ответственность, самостоятельность – само собой разумеющиеся вещи. Они культивируются в детях с раннего возраста. Это настолько естественное состояние в обществе, что и говорить об этом не надо. А деловые качества – это как вишенка на торте, они нужны в контексте работы, профессионального обучения. Там это будет ценно.

— На ваш взгляд, какие-то положительные изменения в плане воспитания у белорусов ответственности перед собой и окружающими произошли в нашем обществе?

— Думаю, все очень по-разному в разных социальных группах. Сегодня есть две Беларуси. Одна, это которая работает по найму, а другая, которая работает на себя. В обществе произошло серьезное расслоение на уровне менталитета. У того, кто работает на себя, иной уровень ответственности за свою жизнь, у таких людей нет иждивенческих настроений. Они демонстрируют своим детям ответственность, самостоятельность, умение ладить с другими людьми. А у тех, кто работает в государственных структурах, нет базы для формирования такого поведения.

Если говорить о молодежи, то та часть современных молодых белорусов, которые часто выезжают за рубеж, видят, что без самостоятельности, инициативности, уважения к другим нельзя. Там эти навыки развиваются и укрепляются. И сегодня в молодежной среде мы видим много инициативных, ответственных людей, которые уважают себя и окружающих, которые толерантны к тем, кто от них отличаются, – к представителям секс-меньшинств, людям других убеждений, другого цвета кожи. Сформировалось поколение, которое эти ценности разделяет и продвигает. Но говорить о том, что уважение к человеку — это общенациональная ценность, я бы не стала.

Мы уже не единый народ. Есть те, кто смотрит в сторону европейских ценностей, где развиты толерантность, уважение к другим людям, а какая-то часть белорусов остается агрессивной и нетерпимой, что подогревается неумной пропагандой СМИ, особенно российских. Это не формирует уважения к другому человеку.