Анлайн-дадатак да газеты "Народная Воля"

Архіў
газеты
00:48 25 студзеня 2018, чацвер
EUR 2.4507USD 1.9741RUR(100) 3.5293
Мiнск
weather
-1

Анлайн-дадатак да газеты
"Народная Воля"

Архіў
газеты
Грамадства

Психолог Ольга Андреева: «У нас сегодня две Беларуси»

Народная Воля
Мария Эйсмонт
Институт социологии Академии наук озвучил результаты социологического исследования, которые свидетельствуют о том, что белорусы сегодня ставят на первые позиции такие личностные качества, как уважение к окружающим (76,2% опрошенных), ответственность (74,5%), исполнительность (73,5%), уважение к коллегам (70,7%).
17:21 25 студзеня 2018
399
Памер шрыфта
Фото: yandex.by

Директор института Игорь Котляров так прокомментировал этот факт: «Белорусскому обществу всегда был свойственен коллективизм, когда люди осознавали общий интерес как свой личный, шли на помощь друг другу в трудную минуту, когда слово «талака» в деревне было не просто звуком. Если у европейцев сейчас на первые места выходят деловые качества, то у нас – морально-нравственные и социально-психологические (человеческие), что вызывает уважение наших соседей и благодарность соотечественников».

А как результаты социологов комментируют психологи? Еще недавно звучали мнения о том, что толерантность белорусов – это миф. В нашем современном обществе много агрессии, злости, люди стали нетерпимы друг к другу. Отсюда и повседневные сообщения о том, что прохожий избил велосипедиста, сосед проколол шины, а молодые люди просто так набросились в троллейбусе на не понравившегося им пассажира.

Выходит, мы стали меняться.

— Это как мечта об идеале – я бы так объяснила  результаты соцопроса, — говорит известный минский психолог Ольга Андреева. – В каком-то воображении человек понимает, что это очень ценные вещи. Но это не факт, что в повседневной жизни он способен вести себя уважительно по отношению к окружающим, своим коллегам. Это то, чего бы белорусам хотелось от себя и от других, но что они не транслируют на уровне поведения.

Фото из личного архива

Если говорить о приоритетах жителей европейских стран, то я склонна думать, что там уважение к окружающим, ответственность, самостоятельность  – само собой разумеющиеся вещи. Они культивируются в детях с раннего возраста. Это настолько естественное состояние в обществе, что и говорить об этом не надо. А деловые качества – это как вишенка на торте, они нужны в контексте работы, профессионального обучения. Там это будет ценно.

— На ваш взгляд, какие-то положительные изменения в плане воспитания у белорусов ответственности перед собой и окружающими произошли в нашем обществе?

— Думаю, все очень по-разному в разных социальных группах. Сегодня есть две Беларуси. Одна, это которая работает по найму, а другая, которая работает на себя. В обществе произошло серьезное расслоение на уровне менталитета. У того, кто работает на себя, иной уровень ответственности за свою жизнь, у таких людей нет иждивенческих настроений. Они демонстрируют своим детям ответственность, самостоятельность, умение ладить с другими людьми. А у тех, кто работает в государственных структурах, нет базы для формирования такого поведения.

Если говорить о молодежи, то та часть современных молодых белорусов, которые часто выезжают за рубеж, видят, что без самостоятельности, инициативности, уважения к другим нельзя. Там эти навыки развиваются и укрепляются. И сегодня в молодежной среде мы видим много инициативных, ответственных людей, которые уважают себя и окружающих, которые толерантны к тем, кто от них отличаются,  – к представителям секс-меньшинств, людям других убеждений, другого цвета кожи. Сформировалось поколение, которое эти ценности разделяет и продвигает. Но говорить о том, что уважение к человеку — это общенациональная ценность, я бы не стала.

Мы уже не единый народ. Есть те, кто смотрит в сторону европейских ценностей, где развиты толерантность, уважение к другим людям, а какая-то часть белорусов остается агрессивной и нетерпимой, что подогревается неумной пропагандой СМИ, особенно российских. Это не формирует уважения к другому человеку.

Крынiца: Народная Воля
Тэмы:,
Каб мець магчымасць прачытаць цікавыя і актуальныя артыкулы, купляйце PDF-версію газеты!
Хуткая аплата праз смс-сервіс
Купiць PDF-версiюДаведацца больш

Чытайце таксама
Грамадства
21:54
чытаць далей

Мінінфарм удакладніў, на падставе якіх матэрыялаў быў заблакаваны сайт «Хартыі»
Міністэрства інфармацыі ўдакладніла, на падставе якіх матэрыялаў быў заблакаваны апазіцыйны сайт charter97.org.
Грамадства
20:18
чытаць далей

Лукашенко отменил экзамены для поступления в пятые классы гимназий
Александр Лукашенко 25 января подписал указ № 30 "О приеме в учреждения общего среднего образования и обучении в них", сообщает пресс-служба президента.
Грамадства
24 студзеня 2018
чытаць далей

В Беларуси заблокирован доступ к сайту «Хартия-97»
Интернет-ресурс «Хартия-97» перестал открываться c белорусских компьютеров и смартфонов. Провайдеры заблокировали сайт после решения Министерства информации.