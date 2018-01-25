Лукашенко отменил экзамены для поступления в пятые классы гимназий

Указом устанавливается, что набор в 5-е классы гимназий будет осуществляться без проведения вступительных испытаний. Все учащиеся, которые завершат обучение в 4-м классе гимназии, смогут продолжить обучение в 5-м классе этой же гимназии.

«Отмена экзаменов позволит снять неоправданную психологическую и эмоциональную нагрузку на учащихся начальных классов, что в целом будет способствовать сохранению их здоровья», — отмечает пресс-служба.

При приеме в 5-е классы гимназий-колледжей искусств конкурсный отбор по результатам проверки творческих способностей сохраняется. «Такой подход предоставит возможность обучения в этих гимназиях наиболее талантливым, имеющим природные задатки, детям, которые хотят связать свою дальнейшую профессиональную жизнь с искусством», — прокомментировала пресс-служба.

Одновременно в учреждениях общего среднего образования предусматривается возможность изучения отдельных предметов на повышенном уровне. «Реализация этой нормы предоставит равные условия для получения качественного образования в учреждениях общего среднего образования всех видов, а также расширит возможности его получения с учетом индивидуальных способностей и склонностей школьников», — говорится в сообщении.

Министерствами образования и культуры в двухмесячный срок будут приняты все правовые акты, необходимые для реализации норм названного указа.

Министр образования Игорь Карпенко в интервью программе «Контуры» телеканала ОНТ, показанном вечером 29 октября 2017 года, заявил, что «образование в Беларуси должно быть равнодоступно, не должна формироваться элитарность, а тенденция отбора талантливых детей не должна превращаться в соревнование кошельков родителей».

Касаясь темы гимназий, он сказал, что сейчас «отрабатывается вопрос» о необходимости экзамена в гимназию после четвертого класса. «По нашему мнению, [он] не нужен. Это не дает осознанного выбора ребенка на какую-то ориентацию в образовательном пути. Ему надо хотя бы дойти до девятого класса. Он просто мал», — пояснил министр.

Карпенко пояснил, что гимназия и лицеи как вид учреждения сохраняются. «Единственное, мы уйдем от такого понятия, как профессиональный лицей. В системе профтехобразования останется профессиональный колледж, — рассказал он. — В среднем образовании останутся общеобразовательная школа, лицей и гимназия. Другой вопрос, что на повышенном уровне, где и как мы будем готовить учащегося в системе общего среднего образования».

Министр убежден, что школа должна создавать равные возможности для любого учащегося осваивать программу, в том числе программу на повышенном уровне. «Поэтому надо создавать более прозрачную, понятную систему, которая позволит учащемуся определять его путь движения. Если он действительно показывает какие-то результаты, тогда в 10-11-м классах мы дадим ему на повышенном уровне те предметы, которые ему нужны для поступления в высшее учебное заведение», — сказал Карпенко.