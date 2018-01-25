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Крымінал, здарэнні

Более 200 человек было эвакуировано из Полесского госуниверситета из-за сигнала о минировании

Не самые приятные минуты пережили вчера в Пинске сотрудники и студенты Полесского государственного университета — из-за сообщения о минировании одного из кабинетов в здании вуза было эвакуировано 210 человек.
9:21 25 студзеня 2018
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Памер шрыфта
Фото: google.by

Про информации, которую сообщил официальный представитель УВД Брестской области Сергей Дученко, в милицию обратилась библиотекарь вуза, сообщившая, что на подключенном к сети принтере распечатался лист с текстом о минировании, пишет Naviny.by.

По сигналу тревоги были подняты все экстренные службы города. К счастью, ничего взрывоопасного прибывшая на место происшествия саперно-пиротехническая группа не обнаружила.

В настоящее время правоохранители выясняют, кто может стоять за неудавшейся «шуткой».

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