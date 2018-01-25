Более 200 человек было эвакуировано из Полесского госуниверситета из-за сигнала о минировании

Про информации, которую сообщил официальный представитель УВД Брестской области Сергей Дученко, в милицию обратилась библиотекарь вуза, сообщившая, что на подключенном к сети принтере распечатался лист с текстом о минировании, пишет Naviny.by.

По сигналу тревоги были подняты все экстренные службы города. К счастью, ничего взрывоопасного прибывшая на место происшествия саперно-пиротехническая группа не обнаружила.

В настоящее время правоохранители выясняют, кто может стоять за неудавшейся «шуткой».