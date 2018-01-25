Белорусы привезли в Минск серебряных «бедуинов» с «Дакара»

Для минской команды прошедший «Дакар» стал самым успешным за все годы выступлений.

«Мы шли к этому семь лет. Последние годы мы чувствовали в себе силы взойти на пьедестал, навязывая борьбу лидерам гонок, но всегда чего-то не хватало. В этот раз все сложилось благополучно: мы ехали уверенно даже на песчаных участках с дюнами, которые раньше не считали коронными для себя. При этом МАЗовская техника не давала сбоев – ехала уверенно там, где другие буксовали», – отметил руководитель команды Сергей Вязович.

«Успехи на «Дакаре» позволяют повысить узнаваемость Беларуси и помогают предприятию на зарубежных рынках, что мы уже наблюдаем в продажах. Так, МАЗ прибавил более 30% в реализации техники», – отметил генеральный директор ОАО «МАЗ» Дмитрий Катеринич.

Кроме того, ралли-рейды выступают еще и тестовым полигоном: новшества, которые хорошо отработали себя на марафоне, получают применение в серийном производстве.

Все три белорусских экипажа добрались до финиша на 40-м по счету «Дакаре». МАЗ Сергея Вязовича финишировал вторым, а экипажи Александра Василевского и Алексея Вишневского заняли 13-е и 14-е места соответственно. По прилету в Минск все члены экипажей получили в подарок по смартфону от технического партнера, компании velcom.

«Мы оказались единственной командой, которой это удалось. Все остальные хотя бы один экипаж, но потеряли. Мы же проехали маршрут без потерь. И это лучшим способом характеризует качество и прочность белорусских грузовиков. Сейчас не должно быть сомнений в том, что МАЗ – один из лучших грузовиков на планете», – заверил призер ралли-рейда.

«Дакар-2018» превзошел по своей сложности ожидания гонщиков. «Зыбучие пески, высокие дюны, острые камни, высокогорье – организаторы постарались подчеркнуть юбилейный статус марафона. Таких серьезных испытаний мы не встречали ни на одном ралли-рейде за последние годы. Это была сложная и опасная гонка, которую при этом смогли пройти лишь менее половины участников», – пояснил Сергей Вязович.

Белорусские гонщики участвовали в ралли-рейде «Дакар» в седьмой раз. Владельцем команды выступает Минский автомобильный завод, техническим партнером – телеком- оператор velcom. Основной целью было войти в число сильнейших экипажей, чего и удалось достичь.

Марафон в этом году прошел по территории трех стран – Перу, Боливии и Аргентины. Протяженность маршрута составила около 9 тыс. км, из них скоростных участков – порядка 3,5 тыс. км.