6-летняя девочка вызвала МЧС при подозрении на пожар, пока пьяный отец лежал на полу

Девочка находилась дома с четырехлетним братом и отцом, который лежал на полу в состоянии алкогольного опьянения, мама была на работе. К месту оперативно выехали спасатели, в то время как диспетчер продолжила выяснять обстоятельства случившегося, сообщает прес-служба МЧС.

Прибывшие спасатели выяснили, что в помещении котельной произошел порыв трубы на вводе в отопительный котел, в результате чего произошел розлив горячей воды из системы отопления. Пар от горячей воды был воспринят детьми как дым.

Еще до прибытия подразделений МЧС дети самостоятельно оделись, вышли на улицу и ожидали спасателей. В ходе осмотра домовладения в одной из комнат на полу был обнаружен в нетрезвом состоянии отец детей. Спасатели незамедлительно сообщили о случившемся матери по месту работы и дожидались ее прихода. В итоге пострадавших нет, медпомощь никому не потребовалась.