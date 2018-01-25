30 января Беларусь посетит еврокомиссар Йоханнес Хан ​

Господин Хан должен был прибыть в Минск еще осенью прошлого года. Однако визит был отложен в связи с возникшими при подготовке заседания Европейского совета «неожиданными вопросами».

27 октября 2017 года он встретился с главой правительства Беларуси Андреем Кобяковым в Люксембурге, где проходил Белорусско-европейский инвестиционный форум.

Еврокомиссар высказал намерение посетить Беларусь в конце года, но позже вновь перенес свой визит.

В итоге Йоханнес Хан приедет в Минск 30 января нынешнего года. Он планирует встретиться с главами правительства и Министерства иностранных дел для обсуждения вопросов взаимодействия Беларуси и Евросоюза.

Крынiца: Белновости