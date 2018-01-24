Юрий Пунтус: Уже “карлики” обгоняют Беларусь

В среду, 24 января, в лозаннском центре «SwissTech Convention» футбольная сборная Беларуси узнала соперников по отборочной группе Лиги наций УЕФА-2018/19.

В одной группе с белорусской командой выступят сборные Люксембурга, Молдовы и Сан-Марино.

Лига наций – новый турнир УЕФА, который стартует в 2018 году и по замыслу должен заменить товарищеские матчи сборных.

Групповой этап стартует 6 сентября 2018-го, а финиширует в ноябре 2019 года. Победители четырех квартетов встретятся друг с другом в матчах плей-офф и разыграют путевку на чемпионат Европы — 2020.

— Нельзя сказать, что соперники, которых определила жеребьевка, нам не по плечу, — говорит Юрий Иосифович.

— Мы снова будем играть со сборной Люксембурга. Командой, которая в отборочной группе к чемпионату мира обошла белорусов…

— Мы были всегда выше этой сборной в таблице, хотя игры складывались по-разному. Но, как видим, жизнь не стоит на месте.

— За счет чего прогрессирует та же сборная Люксембурга?

— Думаю, за счет развития детского футбола. Многие страны взяли все лучшее от советской футбольной школы, а мы, к сожалению, от этого отошли. Поэтому и готовим сегодня кадры хуже, чем некоторые карликовые страны. Даже Люксембург имеет сборную, которая уже обходит белорусов.

— Что можете сказать о командах Молдовы и Сан-Марино?

— Всегда считалось, что молодоване ниже в рейтинге, но расслабляться нельзя. Даже к матчам с Сан-Марино нужно относиться серьезно, потому что никогда не стоит недооценивать сосперника.

— Некоторые не очень лестно отзываются о Лиге наций. Мол, здесь “соберутся отбросы футбольного сообщества”…

— А мне нравится идея превратить товарищеские игры в полноценный международный турнир. К тому же, у команд появляется еще одна возможность попасть на топ-турниры. Так почему бы ей не воспользоваться?