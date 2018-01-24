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Свецкая хроніка

Валентина Гарцуева готовится к свадьбе

В социальных сетях появились совместные фото ведущей актрисы театра Янки Купалы Валентины Гарцуевой и немецкого актера Жана-Марка Биркхольца. В театральных кругах тут же заговорили: свадьба не за горами.
9:24 24 студзеня 2018
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Памер шрыфта
Валентина Гарцуева и Жан-Марк Биркхольц

Валентина Гарцуева — дочь заслуженной артистки Беларуси, примы купаловского театра Зои Белохвостик и художественного руководителя Театра белорусской драматургии Александра Гарцуева. Она успешная актриса, много снимается в кино, исполняет ведущие роли в театре. Валентина Гарцуева – Барбара в «Чорнай пані Нясвіжа”,  Ганна в “Людзі на балоце”, Нина Заречная в “Чайке”. В купаловском театре Валентина служит 10 лет, она занята в 13 спектаклях.

Валентина Гарцуева

В 2016 году, когда актриса отмечала 30-летие, на вопрос журналиста “Комсомолькой правды” о принце, который должен быть рядом, Валентина ответила:

— Я верю в любовь и влюбляюсь в человеческие таланты. Но, к сожалению, в любви порой случаются и не очень красивые ситуации. Сегодня вокруг меня, похоже, именно такая, и если вначале я переживала, то сейчас успокоилась. Я не знаю, что будет завтра, я дистанцировалась и наблюдаю за тем, что происходит.

Ты спрашиваешь про принца, но я о нем никогда не мечтала, может, лишь в пятилетнем возрасте. А потом поняла, что не в принцах счастье. Да и я, если честно, совсем не принцесса, скорее, мое состояние называется: «Я сама», причем везде и всегда, и я получаю от этого огромное удовольствие…

Но теперь, похоже, принц рядом.

Валентина Гарцуева на сцене купаловского театра

Валентина и Жан-Марк познакомились еще в 2012 году, когда немецкий актер снимался в Минске в военной драме «Смерть шпионам», но более тесно стали общаться летом прошлого года. Совместное фото с Жаном-Марком Валентина выставила в инстаграмм лишь в декабре 2017-го. А недавно, 10 января, поместила еще одно, сопроводив его трогательными строчками:

« Никогда не забуду (он был, или не был,
Этот вечер): пожаром зари
Сожжено и раздвинуто бледное небо,
И на жёлтой заре — фонари ️»

Жан-Марк  специально прилетел в Минск отметить с любимой свой 44 день рождения. Кстати, все фотографии Валентины в инстаграмм он отмечает сердечками и «влюбленными» смайликами.

О будущей свадьбе актриса говорит так:

— Все в процессе. Мы очень хотим семью, и прилагаем к этому все свои усилия. Занимаемся документами, и поскольку живем в разных местах, это затягивается. Хотя  Марк каждый месяц, пользуясь безвизовым въездом на 5 дней, прилетает в Минск …

— А Купаловский не потеряет в скором времени еще одну актрису? Светлана Зеленковская уехала, Анна Хитрик…

— Первое время мы решили жить в Минске. Так что я здесь.

Аўтар: Ольга Гриневицкая 
Крынiца: Народная Воля
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