В рейтинге лучших стран мира Беларусь опустилась на две строчки

По сравнению с рейтингом 2017 года, который учитывает десятки разных параметров, Беларусь опустилась две позиции. Всего рейтинг учитывает 80 стран. Для составления рейтинга были опрошены около 21 тысячи человек из 36 государств мира.

Первая пятёрка «самых лучших стран» выглядит следующим образом: Швейцария, Канада, Германия, Британия, Япония. У США — 8-я позиция, у Китая — 20-я, у Индии — 25-я, у Израиля — 30-я.

У республик бывшего СССР места в рейтинге распределились следующим образом: Россия — на 26-м месте, Латвия на 59-м месте, Азербайджан на 64-м, Украина — на 69-м, Казахстан — на 70-м. Других бывших советских республик в списке «лучших» нет.

Всего в рейтинге приведены 80 стран. Ниже Беларуси в списке находятся такие государства, как Оман, Пакистан, Ливан, Нигерия, Иран, Сербия, Ангола и Алжир.

Каждая страна в рейтинге U.S. News & World Report оценивалась по девяти категориям, которые состояли из нескольких подпараметров.