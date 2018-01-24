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Эканоміка

Ставка рефинансирования снова может быть снижена

Национальный банк Беларуси прогнозирует снижение ставки рефинансирования до 9,5-10,5% к концу года, сообщил сегодня журналистам начальник главного управления монетарной политики и экономического анализа Национального банка Дмитрий Мурин.
15:37 24 студзеня 2018
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«Повторения прошлого года, когда ставка рефинансирования и прочие ставки снижались достаточно быстро, ожидать не следует, хотя возможности для дальнейшего снижения ставки рефинансирования и ставок на кредитном и депозитном рынках остаются и в текущем году. Но темпы будут значительно ниже. На наш взгляд, просчитывается, что ставка рефинансирования может быть снижена до 9,5-10,5% годовых в зависимости от того, как будет складываться макроэкономическая ситуация в стране», — сказал Дмитрий Мурин, передает БЕЛТА.

По его словам, Национальный банк Беларуси продолжит проводить ту денежно-кредитную политику, которую проводил предыдущие три года.

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