«Смерть Сталина» проверят в Беларуси на наличие насмешек над СССР

Картина британского режиссера Армандо Ианнуччи наделала много шума еще до выхода на большой экран. Особенно в России, где премьера была запланирована на 25 января. Лента рассказывает о последних часах жизни Иосифа Сталина и политической борьбе за власть в его ближайшем окружении сразу после его смерти.

«Картина ведь не только о Сталине, она о любых политиках. Об амбиции, борьбе за власть и за право наследования. Вечный сюжет, шекспировский по сути. И не русский, а всемирный», — говорил в интервью «Медузе» Армандо Ианнуччи.

По его словам, с чувствительными темами надо быть деликатным, но это не значит, что они не могут стать основой для комедии.

«Знаете, у нас же не чистая комедия. Мы показываем репрессии, страх и трагедию людей, которые живут своей жизнью и становятся заложниками политических игр. Над этим я не думаю смеяться и показываю этот аспект достаточно жестко и откровенно», — рассказывал режиссер.

23 января Министерство культуры России отозвало прокатное удостоверение и запретило картину к показу. В ведомстве сослались на то, что в прокат нельзя выпускать фильмы, где показана запрещенная в России информация.

Глава российского Минкульта Владимир Мединский по этому поводу заявил: «Многие люди старшего поколения, да и не только, воспримут его [фильм] как оскорбительную насмешку над всем советским прошлым, над страной, победившей фашизм, над советской армией и над простыми людьми — и, что самое противное, даже над жертвами сталинизма».

В Беларуси премьера фильма была также запланирована на 25 января. Сеть минских кинотеатров Silver Screen даже успела продать часть билетов.

«Мы успели уже продать некоторое количество билетов, но закрыли продажи, потому что до конца не уверены, что фильм будет выходить в прокат. В России его показ отменили. И сейчас мы будем предоставлять фильм для просмотра в наш Минкульт. И они будут экспертным советом выносить решение о том, будет ли показ в нашей стране», — рассказала Naviny.by директор по репертуару сети Silver Screen Анастасия Гулина.

В Минкульте говорят, что пока не получали фильм для просмотра, но планируют проверить его на соответствие законодательства, если он поступит.

«В нашей стране есть некоторые законы, которые препятствуют распространению информации, которая касается пропаганды насилия, порнографии, разжигания розни и так далее. То есть, ряд цензурных вещей, которые соблюдаются во всем мире. Если комиссия что-то обнаружит, то мы будем препятствовать выходу. А пока у нас даже нет предмета для разговора. Мы запросили фильм и ждем, когда его привезут», — сообщили Naviny.by в Минкульте.

В ведомстве пояснили, что решили проверить фильм на соответствие законодательству в связи с общественной реакцией.

«Нам звонят и спрашивают, как мы относимся к фильму, который содержит насмешки над нашей предыдущей страной», — сказали в Минкульте.

Между тем самая крупная сеть кинотеатров в Минске — «Киновидеопрокат» — даже не планировала фильм к показу.

«Мы не брали его в прокат не из каких-либо соображений. Там просто нет кино», — рассказала Naviny.by начальник отдела репертуарного планирования и прогнозирования Ольга Боговарова.

В то же время лента вошла в пятерку наиболее успешных премьер недели в Великобритании, где прокат «Смерти Сталина» начался 20 октября. У фильма высокие рейтинги: IMDb — 7,6, Rotten Tomatoes — 8,3, «Кинопоиск» — 7,0.