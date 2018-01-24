Почему белорусская оппозиция не очень активна на местных выборах

В чем тут дело, выясняла DW.

Если в 2014 году оппозиционные партии Беларуси на местных выборах представляли 315 человек (39% от всех партийных кандидатов), то на нынешних выборах этот показатель заметно снизился — 219 кандидатов (22%). Партии, которые поддерживают курс белорусских властей, напротив, увеличили число своих выдвиженцев с 315-ти в 2014 году до 774-ти в 2018-м. В чем причина — разбиралась DW.

Самые активные участники избирательной кампании

Наиболее активными оппозиционными участниками кампании по выборам в местные советы являются Объединенная гражданская партия (ОГП), от которой зарегистрированы 78 кандидатов, а также Белорусская партия левых «Справедливый мир» (72). Другие партии также выдвигали своих кандидатов, но в ряде случаях в регистрации им было отказано.

Например, оргкомитет по созданию «Белорусской христианской демократии» путем сбора подписей пытался выдвинуть 45 кандидатов, треть их не зарегистрировали. Движение «За свободу» хотело зарегистрировать кандидатами в депутаты Минского горсовета 7 человек, 5 из них остались без кандидатского удостоверения.

Среди тех, кто претендует на депутатский мандат, председатель Партии Белорусского народного фронта (БНФ) Григорий Костусев, лидер движения «За свободу» Юрий Губаревич, экс-кандидат в президенты и сопредседатель гражданской кампании «Говори правду» Татьяна Короткевич, зампред ОГП Николай Козлов.

К слову, большинство партийных кандидатов — как оппозиционных, так и провластных — баллотируются в Минский горсовет и облсоветы. По данным Центризбиркома, в среднем на место в Мингорсовете претендуют 6 человек, в то время как в райсоветы — 1,29, а в сельские — 1,17. Причем в сельсоветы не идет никто из представителей политических партий.

Минимальное политическое присутствие

Всего в нынешних местных выборах, которые состоятся 18 февраля, участвуют 22 278 кандидатов, и из них только 871 представляют партии всего политического спектра. Это менее 4% от общего числа претендентов на депутатские мандаты.

По мнению минского политолога Валерия Карбалевича, такой показатель свидетельствует о ненормальности политсистемы Беларуси, так как в демократическом государстве именно политические партии являются основными субъектами политики. «У нас же партии находятся на периферии политической жизни. В белорусской политсистеме доминируют трудовые коллективы, выдвижение кандидатов идет путем сбора подписей», — констатирует политолог.

Кроме того, добавляет Карбалевич, в Беларуси отсутствует реальная система местного самоуправления, поэтому большого политического смысла в кампании по выборам в местные советы нет. «Смысл участия оппозиции в этой кампании — напомнить о себе, о том, что она существует, поскольку за годы пребывания в политическом гетто она стала слабее. Так что это вынужденный шаг», — подытожил эксперт.