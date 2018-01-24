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Грамадства

Олег Новицкий снова собирается в космос

Недавно космонавт с белорусскими корнями прошел очередное медицинское тестирование, которое длилось почти полгода.
12:06 24 студзеня 2018
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Памер шрыфта

Некоторые обследования Новицкий проходил в Хьюстоне.

«Что только не вытерпишь ради науки, — подписал Новицкий фотографию, на которой сразу несколько врачей проверяют ему различные органы. — Вот так проходит моя командировка в Хьюстон».

Фото с facebook.com

После многочисленных обследований космонавт, который не так давно приезжал в Беларусь, сообщил: «Состоялось заседание Государственной медицинской комиссии. Вердикт —годен к очередному космическому полету! Осталось дождаться назначения в экипаж и — вперёд!».

Фото с facebook.com

Кто такой?

Олег Новицкий родился в городе Червень Минской области. Летчик-инженер, полковник ВВС в запасе. Военный летчик. Получил звание Героя Российской Федерации за мужество и героизм, проявленные во время полета на Международной космической станции.

Аўтар: Вера Вир 
Крынiца: Народная Воля
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