Олег Новицкий снова собирается в космос

Некоторые обследования Новицкий проходил в Хьюстоне.

«Что только не вытерпишь ради науки, — подписал Новицкий фотографию, на которой сразу несколько врачей проверяют ему различные органы. — Вот так проходит моя командировка в Хьюстон».

Фото с facebook.com

После многочисленных обследований космонавт, который не так давно приезжал в Беларусь, сообщил: «Состоялось заседание Государственной медицинской комиссии. Вердикт —годен к очередному космическому полету! Осталось дождаться назначения в экипаж и — вперёд!».

Фото с facebook.com

Кто такой?

Олег Новицкий родился в городе Червень Минской области. Летчик-инженер, полковник ВВС в запасе. Военный летчик. Получил звание Героя Российской Федерации за мужество и героизм, проявленные во время полета на Международной космической станции.