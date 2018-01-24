Министерство культуры отреагировало на публикацию о развитии белорусского кино

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Хотелось бы подчеркнуть, что данная публикация является интервью, достоверно передающим слова К. Воробья по проблемному вопросу. Тем более, что Константин является компетентным источником, представителем профессионального киносообщества, заместителем директора КИУ «Мастерская социального кино». В Республике Беларусь каждому гарантируются свобода мнений, убеждений и их свободное выражение — что и сделал наш собеседник.

Мы ещё раз уточнили, что же он имел в виду.

1. О Совете производителей фильмов (продюсеров).

Мы благодарим Министерство культуры за предоставленную информацию о составе и деятельности Совета. Тем не менее, на момент публикации интервью эта информация была недоступна. На национальном правовом интернет-портале Республики Беларусь (pravo.by) отсутствуют сведения о приказе №165 от 28.12.2015, ознакомиться с ним не было возможности. На сайте Министерства культуры нет информации о составе, деятельности, целях Совета. В других открытых источниках такие сведения тоже недоступны, о чем и говорил в интервью Константин Воробей.

2. «Предложение «Мастерской социального кино» об ограничении выделяемых средств посредством гранта на финансирование производства коммерческих проектов 50-ю вместо 100% будет рассмотрено при подготовке Положения о выделении грантов на производство фильмов, которое будет утверждено министерством культуры после принятия указа».

В интервью Константин Воробей сообщил о том, что данное предложение не было принято Советом продюсеров и экспертным советом при Министерстве культуры во время обсуждения проекта Указа, а не Положения о выделении грантов, которое, согласно письму Министерства культуры, будет утверждено уже после принятия Указа.

3. Замечание о неприемлемости применения нормы одного из Положений об обязанности получателя гранта осуществлять производство фильма на базе «Беларусьфильма».

Константин Воробей не ставил под сомнение деятельность киностудии, а говорил о ситуации, когда частная компания, которая выиграла конкурс, обязана реализовывать свой проект на базе «Беларусьфильм», что является фактом. Константин обращал внимание и на то, что объектом стимулирования должен быть белорусский кинематограф в целом, а не студия «Беларусьфильм», так как указ называется «О мерах по стимулированию развития кинематографии».

4. «Предложение о внесении в Указ положения о выделении грантов на организацию участия отечественных кинопроизводителей в международных мероприятиях, посвященным кино, учтено».

В интервью Константин Воробей действительно говорил о том, что данное предложение не было принято. Но в ответе Министерства культуры от 19.12.2017 «О рассмотрении обращения», которое адресовано заместителю директора КИУ «Мастерская социального кино» Константину Воробью и подписано первым заместителем министра И.В. Дригой, такой информации нет. В ответе действительно указываются принятые Министерством культуры предложения по доработке Указа, но пункта о грантах в этом списке нет. Собеседник не знал о том, что предложение учтено, так как он не был информирован о таком решении.

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Таким образом, редакция сайта «Народной Воли» считает ответы собеседника в интервью вполне логичными и обоснованными. Нам приятно, что Министерство культуры откликается на наши публикации, надеемся, что у героев публикации сложится продуктивный диалог, и белорусское кино от этого только выиграет.