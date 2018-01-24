«Крылья ангелов» поучаствуют в соревнованиях по триатлону

Соревнования проведут в четырех форматах: основной старт (475 м вплавь, 22,5 км на велосипеде и 5, 25 км бега), корпоративная эстафета (дистанция не меняется, команда состоит из трех человек – по одному на дисциплину), для детей от 10 до 12 (1 км пробежки) и от 13 до 15 (1 км бега и 100 м вплавь).

Поучаствует в соревнованиях и команда «Крылья ангелов», которая помогает людям с ограниченными физическими возможностями проявить себя в спорте.

– Мы поддерживаем все новое, – рассказал «Народной Воле» директор учреждения «Команда «Крылья Ангелов» Дмитрий Тимашков. – Когда в Беларуси стали проводить чемпионаты по зимнему плаванию, мы начали им заниматься. Как только организовали первый велопарад, мы переделали наши коляски в велоприцепы и тоже поучаствовали. Триатлон — что-то новенькое, интересует нас как увлеченных людей.

Тимашков отметил, что проблема в отношении к людям с ограниченными возможностями в Беларуси есть.

– Это очень большая проблема, которая решена в тех странах, где этим начали заниматься раньше: Америка, Европа, – рассказал Тимашков. – Считается красивым и престижным не только самому заниматься спортом, но и помогать тому, кто не может об этом даже мечтать. Одно дело – осуществить свою мечту, другое – помочь чьей-то мечте, которая без тебя не осуществится. Это новый взгляд для Беларуси. Тема инвалидности довольно долго была на задворках, до сих пор люди много времени проводят в закрытых помещениях, на каких-то мероприятиях для инвалидов. В таком случае невозможно понять идею, что инвалидность – не проблема человека, у которого что-то не так со здоровьем, это проблема общества, которое его не поддерживает и делает инвалидом.

Директор учреждения посоветовал людям следовать его примеру, чтобы чувствовать себя уверенней.

– Все началось с того, что я, как родитель ребенка с инвалидностью, сидел дома закомплексованный, зажатый этой стигматизацией. Никто тебя не ждет, никто никуда не приглашает, – вспомнил Тимашков. – Я просто подготовился и поучаствовал с дочкой в минском полумарафоне, показав пример, в том числе и себе. Поначалу было неловко, а теперь я себя хорошо чувствую на любом спортивном мероприятии, и другие люди, в том числе с инвалидностью, могут видеть, что необязательно устраивать спортивные мероприятия для себя отдельно. Они могут приходить и участвовать со всеми вместе. Конечно, важен пример и движение навстречу друг другу.

Со слов организаторов, они ожидают увидеть 300 участников-любителей. Стоимость слота начинается от 30 рублей и будет повышаться ближе к старту. Регистрация откроется 1 февраля на официальном сайте мероприятия.

Студия триатлона Tristyle организует 18 бесплатных тренировок, чтобы подготовить спортсменов-любителей к старту.