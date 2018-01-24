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Меркаваннi

Как правильно смотреть на коррупцию

Народная Воля
Марина Коктыш
На итоговой коллегии, которая недавно состоялась в прокуратуре Гродненской области, присутствовал генеральный прокурор Александр Конюк. В разговоре с журналистами генпрокурор привел интересную статистику. По его словам, в Беларуси по сравнению с минувшим годом уменьшилось количество тяжких и особо тяжких преступлений, а также убийств и покушений на убийство. Но увеличилось количество коррупционных преступлений – почти в два раза.
16:56 24 студзеня 2018
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Памер шрыфта
Александр Конюк, фото с сайта "Перспективы"

Приехали, называется! Казалось бы, нужно бить во все колокола. В этом году летом будет 24 года, как Беларусь под предводительством А.Лукашенко активно борется с коррупцией, но только все никак не победит это бесстыдное зло. Каждые несколько лет чиновники придумывают антикоррупционные программы, пересажали уже сотни бизнесменов, банкиров, почти в каждом министерстве и ведомстве есть чиновники, в том числе и высокопоставленные, погоревшие на взятках, злоупотреблениях властью и служебным положением. И при всех этих мощнейших усилиях и, казалось бы, жесточайшем контроле, количество преступлений не снижается. Растет!

Но генпрокурор в этой ситуации совершенно не унывает. И голову пеплом не посыпает. В отставку, ясное дело, тоже не собирается. Он смотрит на мир глазами этакого веселенького оптимиста, который даже в самой печальной статистике умеет найти приятный позитив. Ну вот смотрите, как элегантно прокомментировал генпрокурор Конюк рост коррупционных преступлений.

«Это не свидетельствует об ухудшении криминогенной ситуации, а является результатом более активной работы прокуратуры, КГБ, МВД, КГК», — сказал Александр Владимирович Конюк.

Молодец, ну ведь правда же? И себя не обидел, и все силовые ведомства похвалил. А заодно еще раз всем как бы напомнил известное: то, что вы на свободе, – не ваша заслуга, а наша недоработка…

Крынiца: Народная Воля
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