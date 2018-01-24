ЕБРР хочет показать властям Беларуси, что реформа госпредприятий не дестабилизирует обстановку

Об этом сообщил журналистам глава представительства ЕБРР в Минске Александр Пивоварский.

Под первым номером идет вопрос вхождения европейского банка в акционерный капитал Белинвестбанка. В конце прошлого года госбанк получил от ЕБРР субординированный кредит в размере 50 млн евро, который может быть трансформирован в акции, пишет TUT.BY.

Госкомитет по имуществу сообщил, что вопрос вхождения ЕБРР в капитал Белинвестбанка планируется обсуждать не ранее получения подтвержденной аудиторами отчетности по МСФО за 2017 год (апрель-май 2018 года). Будут оговариваться условия участия ЕБРР в уставном капитале белорусского госбанка и начаты работы по поиску стратегического инвестора. Александр Пивоварский надеется завершить переговоры по приобретению блокирующего пакета акций Белинвестбанка до конца 2018 года. При этом он называет «довольно деликатной темой» дискуссию с правительством Беларуси по поводу приватизации.

В ЕБРР не исключают, что в 2018 году может быть продана госдоля в Банке Москва-Минск, который уже привлек консультанта по приватизации.

Что касается предприватизационной подготовки госпредприятий, то такая работа ведется на «Блакiте», «Кринице» и «Красносельскстройматериалах».

По словам Пивоварского, в наибольшей стадии готовности находится проект по привлечению стратегического инвестора на цементный завод в Красносельском. «Сейчас переговоры идут между правительством и стратегическим инвестором. Если они договорятся, то мы готовы прокредитовать инвестора в случае необходимости», — сказал банкир.

В скором времени ЕБРР собирается подписать меморандум о взаимопонимании по предпродажной подготовке «Криницы». На первом этапе планируется предоставить пивзаводу техническую помощь по линии ЕС для улучшения управления и контроля качества.

Переговоры по «Блакiту» находятся еще на начальной стадии.

ЕБРР также намерен помочь госпредприятиям улучшить си­стему корпоративного управления и повысить уровень ком­мерциализации их деятельности. Пилотный проект может быть реализован на примере госхолдинга «Белавтодор», который попытаются превратить в коммерчески ориентированный, с системой корпоративного управления и финансовой отчетностью, соответствующими международным стандартам. «Мы хотим продемонстрировать, что такие подходы положительно влияют на госсектор, что все это реально. Хотя понимаем, что в стране есть опасения, что такие трансформации могут дестабилизировать [обстановку]», — сказал Пивоварский.

Глава минского офиса ЕБРР сообщил, что активизация процесса приватизации поможет увеличить объем операций Беларуси с банком. «Если будет приватизация, может потребоваться финансовая поддержка с нашей стороны, и тогда мы можем профинансировать еще больше проектов», — сказал банкир. В 2017 году Европейский банк реконструкции и развития направил на реализацию проектов в Беларуси 163 млн долларов, что на 43 млн долларов больше по сравнению с 2016 годом. Ресурсы были предоставлены банкам, лизинговой компании, а также инвестфонду, розничным сетям и производственным предприятиям.

Ближайшая цель ЕБРР приблизить годовой объем операций с Беларусью до 200−250 млн долларов. Помимо приватизации, подспорьем может служить реализация крупных инфраструктурных проектов в Беларуси. Например, модернизация дорог и водоканалов.