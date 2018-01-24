«До конца недели прием ведут китайские специалисты»

Они владеют методиками классического иглоукалывания, вакуумрефлексотерапии, электропунктуры. А сейчас у белорусов есть уникальный шанс попасть на прием к врачам из Китая. До конца этой недели они делятся своим опытом с нашими специалистами, проводят мастер-классы и параллельно с белорусскими врачами ведут прием пациентов.

Что предлагает центр китайской медицины?

— У пациентов есть уникальная возможность посетить классическое иглоукалывание, гирудотерапию, лазеропунктуру, полынные сигары и многое другое, — пояснят в больнице. – Назначает процедуры врач. И у белорусов есть уникальная возможность до конца недели попасть к китайским специалистам – они ведут прием вместе с нашими врачами. Стоит консультация 14 рублей.

К слову, это дороже, чем консультация врача-специалиста в государственных клиниках. Там сегодня консультация врача-специалиста высшей квалификационной категории терапевтического профиля стоит 12 рублей, хирургического профиля – 13 рублей.

Что касается стоимости процедур, то, как поясняют в центре платных услуг МОКБ, все зависит от количества назначенных врачом сеансов. Но, например, одна процедура иглоукалывания стоит 7 рублей 70 копеек, одна процедура гирудотерапии с минимальным количеством пиявок – 9 рублей 25 копеек.

Записать на консультацию к врачу заранее нельзя, только по живой очереди с 8 до 13.

К слову, еще в 2016 году представители Минздрава заявляли, что в 2018 году центры традиционной китайской медицины появятся во всех областных центрах. Сейчас они работают в Минске, Гродно, Гомеле и Могилеве.