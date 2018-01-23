Владимиру Дворнику дадут ценный подарок…

За какие заслуги? Как написано в постановлении Совмина за подписью премьер-министра Кобякова, «за многолетний плодотворный труд и значительный личный вклад в социально-экономическое развитие Гомельской области».

Напомним, что в августе минувшего года на селекторном совещании по вопросам уборки урожая Лукашенко лично отметил Владимира Дворника и еще двух губернаторов, для которых, по его словам, наступил «момент истины»: «Я не исключаю, что вас надо будет награждать за работу. А вы сразу начинаете дергаться, что завтра с вас спросят. Так вы правы. Я каждый день с вас спрашиваю, – заметил Президент. – Но три губернатора – это те, которые в этом году умри, но дай результат выше, чем в прошлые годы».

Буквально на днях состоялось торжественное собрание, посвященное 80-летию Гомельской области, на которое приехали даже первые лица страны. Премьер-министр Андрей Кобяков передал Дворнику не только грамоту Совмина, но и президентскую благодарность, адресованную жителям области.

«К награде прилагается премия, которая будет направлена на строительство двух бассейнов», — отметили в местной прессе.

Стоит заметить, что на торжества по случаю юбилея Гомельской области из Москвы приехал даже заметно постройневший и помолодевший экс-премьер-министр Сергей Сидорский. Сергей Сергеевич получил почетную грамоту Гомельского облисполкома и Гомельского областного Совета депутатов. Вместе с ним этой грамотой отмечены также заметные в прошлом чиновники: Александр Якобсон, Алексей Камай, Анатолий Малофеев, Иван Бамбиза, Аркадий Кобрусев и другие.

Кому еще дали грамоту Совмина?

«За многолетний плодотворный труд и значительный личный вклад в социально-экономическое развитие Гомельской области» Почетной грамотой Совета Министров отмечены:

Ирина Васильевна Руденкова, гендиректор коммунального унитарного предприятия «Гомельское областное управление капитального строительства», Алла Викторовна Смоляк, председатель Гомельской областной организации Белорусского Общества Красного Креста, Александр Александрович Стрибук, гендиректор ОАО «Гомельагрокомплект».