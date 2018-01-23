Анлайн-дадатак да газеты "Народная Воля"

Архіў
газеты
11:47 23 студзеня 2018, аўторак
EUR 2.4187USD 1.9782RUR(100) 3.4928
Мiнск
weather
-11.8

Анлайн-дадатак да газеты
"Народная Воля"

Архіў
газеты
Палітыка

Владимиру Дворнику дадут ценный подарок…

…Или из средств Гомельского облисполкома выплатят денежное вознаграждение в размере до 10 базовых величин. Председателя Гомельского облисполкома Владимира Дворника на днях отметили Почетной грамотой Совмина.
11:31 23 студзеня 2018
10
Памер шрыфта
Фото Bymedia

За какие заслуги? Как написано в постановлении Совмина за подписью премьер-министра Кобякова, «за многолетний плодотворный труд и значительный личный вклад в социально-экономическое развитие Гомельской области».

Напомним, что в августе минувшего года на селекторном совещании по вопросам уборки урожая Лукашенко лично отметил Владимира Дворника и еще двух губернаторов, для которых, по его словам, наступил «момент истины»: «Я не исключаю, что вас надо будет награждать за работу. А вы сразу начинаете дергаться, что завтра с вас спросят. Так вы правы. Я каждый день с вас спрашиваю, – заметил Президент. – Но три губернатора – это те, которые в этом году умри, но дай результат выше, чем в прошлые годы».

Буквально на днях состоялось торжественное собрание, посвященное 80-летию Гомельской области, на которое приехали даже первые лица страны. Премьер-министр Андрей Кобяков передал Дворнику не только грамоту Совмина, но и президентскую благодарность, адресованную жителям области.

«К награде прилагается премия, которая будет направлена на строительство двух бассейнов», — отметили в местной прессе.

Стоит заметить, что на торжества по случаю юбилея Гомельской области из Москвы приехал даже заметно постройневший и помолодевший экс-премьер-министр Сергей Сидорский. Сергей Сергеевич получил почетную грамоту Гомельского облисполкома и Гомельского областного Совета депутатов. Вместе с ним этой грамотой отмечены также заметные в прошлом чиновники: Александр Якобсон, Алексей Камай, Анатолий Малофеев, Иван Бамбиза, Аркадий Кобрусев и другие.

 Кому еще дали грамоту Совмина?

«За многолетний плодотворный труд и значительный личный вклад в социально-экономическое развитие Гомельской области» Почетной грамотой Совета Министров отмечены:

Ирина Васильевна Руденкова, гендиректор коммунального унитарного предприятия «Гомельское областное управление капитального строительства», Алла Викторовна Смоляк, председатель Гомельской областной организации Белорусского Общества Красного Креста, Александр Александрович Стрибук, гендиректор ОАО «Гомельагрокомплект».

Аўтар: Вера Вир 
Крынiца: Народная Воля
Тэмы:,
Каб мець магчымасць прачытаць цікавыя і актуальныя артыкулы, купляйце PDF-версію газеты!
Хуткая аплата праз смс-сервіс
Купiць PDF-версiюДаведацца больш

Чытайце таксама
Меркаваннi
19 студзеня 2018
чытаць далей

«На балота абапірацца нельга, нават калі яно вельмі вялікае»
ІІІ зьезд аб’яднаньня «Белая Русь» чакаўся палітызаванай публікай з той прычыны, што анансавалася прысутнасьць на ім Аляксандра Лукашэнкі.
Эканоміка
18 студзеня 2018
чытаць далей

Лукашэнка абмеркаваў з Макеем пытанні аптымізацыі МЗС і развіцця знешнеэканамічнай дзейнасці
Пытанні аптымізацыя МЗС і развіцця знешнеэканамічнай дзейнасці абмеркавалі 18 студзеня на сустрэчы ў Мінску Аляксандр Лукашэнка і міністр замежных спраў Уладзімір Макей.
Меркаваннi
16 студзеня 2018
чытаць далей

Развод кроликов
Так, Лидия Ермошина в очередной раз заявила о целесообразности переноса одной из избирательных кампаний 2020 года на 2019-й.