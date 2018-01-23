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"Народная Воля"

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У свеце

Верховная Рада Украины: «Россия – агрессор и оккупант!»

Народная Воля
Александр Цынкевич
Самое важное событие прошедшей недели в Украине – это принятие 18 января Верховной Радой закона «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях».
10:35 23 студзеня 2018
Памер шрыфта
Фото: Neftegaz.ru
Достаточно важный и нужный закон для Украины, несмотря на то, что он опоздал более чем на три с лишним года. Его еще пафосно называют законом о деоккупации и реинтеграции оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. На самом деле до этого еще очень далеко, а в законе ничего нет ни о деоккупации и ни о реинтеграции оккупированных территорий. В нем не прописано никаких процедур и механизмов, как этот процесс должен происходить. Это скорее популистское название в расчете на то, что эти процессы будут запущены после вступления в силу этого закона. Но тем не менее с принятием этого закона, по сути, делаются...

Крынiца: Народная Воля
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