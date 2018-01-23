Верховная Рада Украины: «Россия – агрессор и оккупант!»

Достаточно важный и нужный закон для Украины, несмотря на то, что он опоздал более чем на три с лишним года. Его еще пафосно называют законом о деоккупации и реинтеграции оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. На самом деле до этого еще очень далеко, а в законе ничего нет ни о деоккупации и ни о реинтеграции оккупированных территорий. В нем не прописано никаких процедур и механизмов, как этот процесс должен происходить. Это скорее популистское название в расчете на то, что эти процессы будут запущены после вступления в силу этого закона. Но тем не менее с принятием этого закона, по сути, делаются...