В США объявлены номинанты на премию «Оскар»

В 2018 году на премию в категории «Лучший фильм» выдвинуты девять картин: «Зови меня своим именем» (Call Me by Your Name) Луки Гуаданьино, «Темные времена» (Darkest Hour) Джо Райта, «Дюнкерк» (Dunkirk) Кристофера Нолана, «Прочь» (Get Out) Джордана Пила, «Леди Бёрд» (Lady Bird) Греты Гервиг, «Призрачная нить» (Phantom Thread) Пола Томаса Андерсона, «Секретное досье» (The Post) Стивена Спилберга, «Форма воды» (The Shape of Water) режиссера Гильермо дель Торо, а также «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri) Мартина Макдоны.

Категория «Лучший фильм на иностранном языке»

В категории «Лучший фильм на иностранном языке» заявлены пять фильмов.

Российская лента «Нелюбовь» Андрея Звягинцева, «Фантастическая женщина» (Una mujer fantastica) Себастьяна Лелио, «Оскорбление» (The Insult) Зияда Дуэйри, «О теле и душе» (On Body and Soul) Ильдико Эньеди и «Квадрат» (The Square) Рубена Эстлунда.

Категория «Лучший оригинальный сценарий»

Ленты «Форма воды» и «Леди Бёрд» номинированы на «Оскар» в категории «Лучший оригинальный сценарий».

В данной категории также представлены картины «Прочь», «Три билборда на границе Эббинга, Миссури», «Любовь — болезнь» (The Big Sick) Майкла Шоуолтера.

В соседствующей номинации «Лучший адаптированный сценарий» представлены ленты «Зови меня своим именем», «Ферма «Мадбаунд» (Mudbound) Ди Риис, «Горе-творец» (The Disaster Artist) Джеймса Франко, «Большая игра» (Molly’s Game) Аарона Соркина, «Логан» (Logan) Джеймса Мэнголда.

Категория «Лучший анимационный фильм»

Мультфильм американской студии Pixar «Тайна Коко» (Coco) вошел в число номинантов на кинопремию «Оскар» в категории «Лучший анимационный фильм». Эта лента режиссеров Ли Анкрича и Эдриана Молины, рассказывающая о традиционном мексиканском празднике — Дне мертвых, ранее уже была отмечена премией «Золотой глобус».

Помимо «Тайны Коко» на «Оскар» в данной категории также выдвинуты анимационные ленты «Фердинанд» (Ferdinand), «Босс-молокосос» (The Boss Baby), «Добытчица» (The Breadwinner), «Ван Гог. С любовью, Винсент» (Loving Vincent).

Категория «Лучший режиссер»

В пятерку номинантов в категории «Лучший режиссер» вошли Гильермо дель Торо, Кристофер Нолан, Джордан, Грета Гервиг и Пол Томас Андерсон.

Категория «Лучший актер»

Гари Олдман и Дензел Вашингтон вошли в число номинантов на кинопремию «Оскар» в категории «Лучший актер». Олдман номинирован за фильм «Темные времена» (Darkest Hour), Вашингтон может получить награду за исполнение главной роли в фильме «Роман Израэл, Esq.» (Roman J. Israel, Esq.).

Помимо них в данной номинации представлены также Дэниэл Дэй-Льюис, сыгравший в фильме «Призрачная нить», Тимоти Шаламе («Зови меня своим именем»), Дэниэл Калуя («Прочь»).

Категория «Лучшая актриса»

Пять исполнительниц главных ролей выдвинуты на соискание «Оскар» в категории «Лучшая актриса».

Как сообщила Американская академия киноискусств, в данный список вошли Салли Хокинс («Форма воды»), Фрэнсис Макдорманд («Три билборда на границе Эббинга, Миссури»), Мэрил Стрип («Секретное досье»), Сирша Ронан («Леди Бёрд»), а также Марго Робби («Тоня против всех», I, Tonya).

Категория «Лучший актер второго плана»

Сэм Рокуэлл и Уиллем Дефо номинированы на кинопремию «Оскар» в категории «Лучший актер второго плана». 49-летний Рокуэлл номинирован за картину «Три билборда на границе Эббинга, Миссури», за которую он ранее уже получил «Золотой глобус». 62-летний Дефо выдвинут за участие в фильме «Проект «Флорида» (The Florida Project).

Помимо них в данной номинации представлены Ричард Дженкинс («Форма воды»), Кристофер Пламмер («Все деньги мира», All the Money in the World), Вуди Харрельсон («Три билборда на границе Эббинга, Миссури»).

Категория «Лучшая актриса второго плана»

В номинации «Лучшая актриса второго плана» выдвинуты пять актрис.

В список вошли Мэри Джей Блайдж за ее работу в фильме «Ферма «Мадбаунд» (Mudbound), Эллиссон Дженни («Тоня против всех», I, Tonya), Октавия Спенсер («Форма воды»), Лори Меткалф («Леди Бёрд»), Лесли Мэнвилл («Призрачная нить»).

90-я церемония вручения премии «Оскар», присуждаемой Американской академией киноискусств, состоится 4 марта в Лос-Анджелесе.