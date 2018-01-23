Анлайн-дадатак да газеты "Народная Воля"

Архіў
газеты
11:52 23 студзеня 2018, аўторак
EUR 2.4187USD 1.9782RUR(100) 3.4928
Мiнск
weather
-11.8

Анлайн-дадатак да газеты
"Народная Воля"

Архіў
газеты
У свеце

В Давосе сегодня стартует Всемирный экономический форум

С 23 по 26 января в Давосе (Швейцария) пройдет Всемирный экономический форум. Об этом сообщается на сайте форума.
11:39 23 студзеня 2018
Памер шрыфта

Отмечается, что все дискуссии возглавят женщины, в частности премьер-министр Норвегии Эрна Солберг и генеральный директор IBM Джинни Рометти.

Участники форума намерены обсудить расширение и защиту прав женщин, вопросы безопасности, экономического развития.

Запланирован ряд выступлений мировых лидеров, в частности премьер-министра Канады Джастина Трюдо, президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера Германии Ангелы Меркель, президента Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера и других.

Основным событием последнего дня станет обращение президента США Дональда Трампа.

Крынiца: Gordonua.com
Тэмы:,
Каб мець магчымасць прачытаць цікавыя і актуальныя артыкулы, купляйце PDF-версію газеты!
Хуткая аплата праз смс-сервіс
Купiць PDF-версiюДаведацца больш

Чытайце таксама
У свеце
10:35
чытаць далей

Верховная Рада Украины: «Россия – агрессор и оккупант!»
Самое важное событие прошедшей недели в Украине – это принятие 18 января Верховной Радой закона «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над време
У свеце
08:28
чытаць далей

Президент Филиппин разрешил военным пристрелить его
Родриго Дутерте попросил военных защитить Конституцию Филиппин, если он задержится на посту президента. В стране идут дебаты о конституционной реформе, из-за которой сроки полномочий депутатов и избра
У свеце
15:51
чытаць далей

ПАСЕ возглавил итальянец Микеле Николетти
Николетти стал президентом ПАСЕ без формального голосования, поскольку по договоренности политических групп, в этом году эту должность должен занимать представитель группы социалистических партий.