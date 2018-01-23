Анлайн-дадатак да газеты "Народная Воля"

Архіў
газеты
00:00 23 студзеня 2018, аўторак
EUR 2.421USD 1.9779RUR(100) 3.5058
Мiнск
weather
-19

Анлайн-дадатак да газеты
"Народная Воля"

Архіў
газеты
Грамадства

В Берлине задержан бизнесмен Юрий Аверьянов

В Германии задержан бизнесмен Юрий Аверьянов, объявленный в международный розыск.
20:02 23 студзеня 2018
61
Памер шрыфта
Фото: TUT.BY

Об этом сообщил БелаПАН официальный представитель Генеральной прокуратуры Беларуси Дмитрий Брылев.

«Пакет документов на выдачу был подготовлен Генпрокуратурой 12 октября и направлен германской стороне, потому что была информация, что лицо находится на территории этого государства. Эта информация подтвердилась. 18 января он был задержан, а 21 января взят под стражу на основании решения одного из районных судов Берлина с целью выдачи. Поступившим экстрадиционным материалам будет дана правовая оценка. Это начало процедуры экстрадиции. Это все небыстро», — сообщил Брылев.

Юрий Аверьянов — один из первых белорусских бизнесменов и долларовых миллионеров. Его основными активами являются строительный рынок в Уручье, автомобильный рынок в Малиновке, парк развлечений “Дримлэнд”, а также Madison Royal Club в Минске.

Из-за реализации инвестиционных проектов у бизнесмена возникли долги перед банками. В итоге он покинул страну. В сентябре 2017 года стало известно, что в отношении него и топ-менеджмента его компаний возбуждено уголовное дело в связи с уклонением от уплаты налогов. Под стражу было заключено шесть человек, Аверьянов — объявлен в международный розыск.

 

Тэмы:,
Каб мець магчымасць прачытаць цікавыя і актуальныя артыкулы, купляйце PDF-версію газеты!
Хуткая аплата праз смс-сервіс
Купiць PDF-версiюДаведацца больш

Чытайце таксама
Крымінал, здарэнні
19 студзеня 2018
чытаць далей

Воров в законе задержали в минском аэропорту
Сотрудники главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Беларуси в Национальном аэропорту Минск задержали двух граждан Грузии: 17 января - Гелу Кардава, а 18 января -
Эканоміка
19 студзеня 2018
чытаць далей

Аквапарк «Дримлэнд» беглого бизнесмена Аверьянова выставлен на продажу
На торги выставлены парк развлечений «Дримлэнд» и «Агрофирма «Илья», подконтрольные ЗАО «Ростэм» Юрия Аверьянова. Это следует из информации, размещенной на сайте Единого госреестра сведений о банкротс
Крымінал, здарэнні
18 студзеня 2018
чытаць далей

Задержан экс-директор «Витьбы»
Дело экс-директора «Витьбы» Александра Гидрановича получило развитие быстрее, чем можно было рассчитывать.