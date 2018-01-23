В Берлине задержан бизнесмен Юрий Аверьянов

Об этом сообщил БелаПАН официальный представитель Генеральной прокуратуры Беларуси Дмитрий Брылев.

«Пакет документов на выдачу был подготовлен Генпрокуратурой 12 октября и направлен германской стороне, потому что была информация, что лицо находится на территории этого государства. Эта информация подтвердилась. 18 января он был задержан, а 21 января взят под стражу на основании решения одного из районных судов Берлина с целью выдачи. Поступившим экстрадиционным материалам будет дана правовая оценка. Это начало процедуры экстрадиции. Это все небыстро», — сообщил Брылев.

Юрий Аверьянов — один из первых белорусских бизнесменов и долларовых миллионеров. Его основными активами являются строительный рынок в Уручье, автомобильный рынок в Малиновке, парк развлечений “Дримлэнд”, а также Madison Royal Club в Минске.

Из-за реализации инвестиционных проектов у бизнесмена возникли долги перед банками. В итоге он покинул страну. В сентябре 2017 года стало известно, что в отношении него и топ-менеджмента его компаний возбуждено уголовное дело в связи с уклонением от уплаты налогов. Под стражу было заключено шесть человек, Аверьянов — объявлен в международный розыск.