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"Народная Воля"

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Нежный народ

Народная Воля
Александр Федута
Говорят, у нас местные выборы начались.
9:45 23 студзеня 2018
Памер шрыфта
Фото с сайта euroradio.fm
Кто говорит? Лидия Ермошина говорит. По идее, должны говорить об этом на своих агитационных пикетах и кандидаты в депутаты всех уровней, но они молчат. Во всяком случае оппозиционные кандидаты. Наша редакция знает об этом, как говорится, наверняка: корреспондент обзвонил лидеров большинства партий, чтобы спросить, куда можно подъехать на пикет. Ответ был прост: вот сегодня – конкретно сегодня, в понедельник, 22 января, когда номер сдается, – пикетов в Минске нет. Как сказал лидер старейшей оппозиционной силы: – Да вы што! Паглядзіце, які мароз сёння! Хто ж кандыдата ў такі мароз на вуліцу выганіць?! Действительно! Кандидаты – народ нежный, может отморозить себе...

Крынiца: Народная Воля
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