Нежный народ

Кто говорит? Лидия Ермошина говорит. По идее, должны говорить об этом на своих агитационных пикетах и кандидаты в депутаты всех уровней, но они молчат. Во всяком случае оппозиционные кандидаты. Наша редакция знает об этом, как говорится, наверняка: корреспондент обзвонил лидеров большинства партий, чтобы спросить, куда можно подъехать на пикет. Ответ был прост: вот сегодня – конкретно сегодня, в понедельник, 22 января, когда номер сдается, – пикетов в Минске нет. Как сказал лидер старейшей оппозиционной силы: – Да вы што! Паглядзіце, які мароз сёння! Хто ж кандыдата ў такі мароз на вуліцу выганіць?! Действительно! Кандидаты – народ нежный, может отморозить себе...