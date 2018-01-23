Этот странный Милош Земан

Это не означает, что Земан непременно выиграет. Но в любом случае его фигура заслуживает внимания. Исключения Земана Будущий президент родился 28 сентября 1944 года. Родители разошлись, так что Милош рос с матерью. После окончания девятилетней школы он поступил в среднюю экономическую школу – по нашим меркам, это техникум или колледж. Социалистическая Чехословакия воспринималась в Восточной Европе как рассадник инакомыслия. Молодой человек написал реферат о первом президенте межвоенной Чехословакии – выдающемся европейском мыслителе Томаше Масарике. За это его лишили права поступить в высшее учебное заведение. Лишь после четырех лет работы на стройке Земан смог продолжить образование в Пражской высшей школе экономики...