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Этот странный Милош Земан

Народная Воля
Александр Федута
26 и 27 января чехи будут голосовать во втором туре президентских выборов. В 2013 году они выбрали Милоша Земана, и на этот раз он вновь лидирует: с 38,56% обходит бывшего президента Академии наук Чехии Иржи Драгоша, получившего голоса 26,60%.
15:04 23 студзеня 2018
Памер шрыфта
Фото: google.by
Это не означает, что Земан непременно выиграет. Но в любом случае его фигура заслуживает внимания. Исключения Земана Будущий президент родился 28 сентября 1944 года. Родители разошлись, так что Милош рос с матерью. После окончания девятилетней школы он поступил в среднюю экономическую школу – по нашим меркам, это техникум или колледж. Социалистическая Чехословакия воспринималась в Восточной Европе как рассадник инакомыслия. Молодой человек написал реферат о первом президенте межвоенной Чехословакии – выдающемся европейском мыслителе Томаше Масарике. За это его лишили права поступить в высшее учебное заведение. Лишь после четырех лет работы на стройке Земан смог продолжить образование в Пражской высшей школе экономики...

Крынiца: Народная Воля
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