«Думала — розыгрыш». Минчанка о том, как попала в топ самых перспективных людей Европы

Анисии 21 год, живет в Минске. Девушка — волонтер лишенного регистрации правозащитного центра «Весна». Она представлена в номинации «Право и управление» и является самой юной из 30 номинантов в этой категории. О том, что попала в топ «самых перспективных», рассказывает очень спокойно:

— В прошлом году на фейсбуке мне написала Наталья — журналистка Forbes, — Анисия вспоминает с чего все началось. — Сказала, что узнала обо мне из заметки на «Белсате». Рассказала о рейтинге и о том, что ищет кандидатов в этот список. Уточнила: интересно ли мне? хочу ли попробовать?

— А вы?

— А я подумала, это розыгрыш. Сообщение было по-английски, я решила — это спам и несколько дней на него не отвечала, — улыбается собеседница. — Наталья, видимо, поняла, и написала по-русски. Причем язык она не знает и текст перевела через гугл-транслейт.

Прошлой осенью, когда Анисия возвращалась из Вильнюса с правозащитного форума, ее на несколько часов задержали на границе.

— Сказали, выборочный досмотр и стали проверять мои вещи, — говорит девушка. — Дважды все пересмотрели, нашли книгу-биографию Алеся Беляцкого. Долго ее где-то носили, было ощущение, что они ее читают. Я не выдержала, предложила: «Давайте я вам ее оставлю». Но через несколько часов меня все-таки отпустили.

Сюжет об этом случае и зацепил журналистку Forbes. Почему Наталья обратила внимание именно на историю Анисии — белоруска не знает.

— Думаю, заинтересовало, что я занимаюсь правозащитной деятельностью в таком молодом возрасте, — отвечает собеседница.

Вообще же, с правозащитниками Анисия подружилась в 14 лет, когда после «Плошчы-2010» в 2011 году расшифровывала запись из суда.

— Я слушала и понимала: несмотря на все слова свидетелей, суд выносил только обвинительные приговоры, — делится впечатлениями девушка. — И я подумала, что-то в нашей стране идет не так, и с этим нужно что-то делать.

Своими переживаниями Анисия поделилась с братом-правозащитником. Он и познакомил сестру с другими активистами.

Через год, в 2012-м, лишенный регистрации ПЦ «Весна» набирал волонтеров. Девушка заполнила анкету — и прошла. Сначала, говорит, делала техническую работу — рассылала письма, раскладывала буклеты.

— Со временем было все больше и больше включенности, — говорит Анисия. — Сейчас я занимаюсь организацией образовательных программ. С ребятами проводим кинопросмотры, рассказываем про права человека. Очень активной была прошлая весна, когда после событий 25 марта мы помогали людям писать жалобы на судебные постановления.

— Вы по образованию юрист?

— В прошлом году я должна была закончить юридический колледж БГУ, но возникли обстоятельства, из-за которых учебу пришлось оставить.

— В описании к номинации, в которой Анисия попала в рейтинг, написано «она борется за лучшую Беларусь» — это как?

— С другими правозащитниками мы проводим ликбез для белорусов. Объясняем, что у них есть не только обязанности, но и права, — поясняет собеседница. — Рассказываем госорганам, что они не совсем правильно себя ведут. Таким образом улучшаем правосознательность людей, повышаем уровень жизни.

О том, что попала в топ «самых перспективных», Анисия узнала 5 января. По дороге из Литвы увидела в почте письмо: «22 января приглашаем вас в Лондон, где будут награждать 50 самых».

— Организаторы просили не разглашать эту информацию, — все так же спокойно рассказывает Анисия. — Я сообщила друзьям, родителям.

— И как?

— Родители у меня не очень близки ко всему этому, поэтому особо не оценили.

На награждение минчанка не попала: не успела сделать визу.

— Как думаете, рейтинг как-то изменит вашу жизнь?

— Не знаю, разве только теперь у меня стало больше ответственности. Пришло понимание, что делаешь реально важные вещи.

