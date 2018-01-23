Бывший директор киностудии «Беларусьфильм» защищает диссертацию по… «Беларусьфильму»

Научным руководителем работы выступила кандидат искусствоведения, старший научный сотрудник отдела экранных искусств ГНУ «Центр исследований белорусской культуры, языка и литературы Национальной академии наук Беларуси» Наталья Агафонова. Официальные оппоненты – бывший ректор Академии искусств, доктор искусствоведения Ричард Смольский и кандидат искусствоведения, доцент кафедры телевидения и радиовещания Института журналистики БГУ Людмила Мельникова.

Напомним, что Олег Сильванович был назначен генеральным директором «Беларусьфильма» 30 июня 2011 года. Он сменил в этой должности Владимира Заметалина. Уволен Сильванович с поста гендиректора киностудии около двух лет назад. Заявление об уходе он написал сам.

В Министерстве культуры среди возможных причин ухода Сильвановича с «Беларусьфильма» называли… неоднократные выговоры гендиректору киностудии.

«Насколько я помню, ранее к нему предъявлялись претензии, связанные с выплатой заработной платы, а также какими-то недоработками. Одним из последних был выговор, сделанный в связи со слабым контролем за ходом реконструкции киностудии», — говорил журналистам тогдашний начальник управления киновидеоискусства Минкульта Владимир Лисовский. По его словам, Сильванович был обязан «заниматься не только производством, но и следить за всеми текущими делами».

Стоит заметить, что при Олеге Сильвановиче дела на киностудии шли не самым лучшим образом. Не наладились они и при нынешнем гендиректоре Игоре Поршневе.

Итак, о чем же пишет Сильванович в своей диссертации? Кстати, Сильванович говорит, что его научное исследование «является фактически первым комплексным научным анализом феномена Национальной киностудии «Беларусьфильм» в формате интегративного единства художественной и производственных составляющих».

Вот лишь некоторые тезисы из научного труда экс-гендиректора «Беларусьфильма» Олега Сильвановича.

Нужна программа!«Национальная киностудия «Беларусьфильм» до сих пор является ключевым субъектом в развитии белорусского кино. На постсоветском пространстве она остается последним образцом государственной замкнутой творческо-производственной системы. Однако такая модель слабо отвечает вызовам современного кинопроцесса. Требуется разработка программы развития белорусской киностудии, основанной на совершенствовании эстетических и индустриальных факторов, взаимовлияние которых, в конечном счете, определяет художественную значимость каждого конкретного фильма…»

Суперстудии требуется трансформация…«Киностудия «Беларусьфильм» проектировалась и создавалась в общем ряду республиканских киностудий полного цикла производства в эпоху СССР. Ее творческо-производственные составляющие, включившие в себя игровое, документальное и анимационное кино, были окончательно сформированы к середине 1970-х гг. Это позволяет относить ее к «суперстудиям» («мейджорам») в соответствии с мировой видовой классификацией киностудий. Сегодня «Беларусьфильм» по-прежнему сохраняет статус базовой основы в системе белорусского кинопроизводства. Однако современные реалии кинопроцесса (появление творческой конкуренции в сфере игрового кино, изменения в системе потребления кинопродукции) настоятельно требуют от киностудии поиска адекватного алгоритма трансформации…

…Для дальнейшего развития национального кино требуется завершить формирование системы его государственной поддержки – создать специализированную автономную институцию (фонд кино, институт кино, киноцентр и т.п.), которая обеспечит объективность и повысит статус искусствоведческих экспертных групп, а значит – сбалансированное распределение бюджетных средств с учетом культурных и общественных потребностей. Выход из творческого кризиса «Беларусьфильма» связан, прежде всего, с фокусированием на развитии национально-художественной ветви репертуарной стратегии. Программа развития киностудии «Беларусьфильм» сегодня может быть реализована на основе уравновешивания художественной и индустриальной составляющих при синхронном совершенствовании трех основных направлений репертуарной политики (национально-художественного, коммерческого и инновационного). Базовый фактор актуальной художественной стратегии киностудии – практика международного совместного кинопроизводства».

Прицел на коммерцию«В репертуаре Национальной киностудии «Беларусьфильм» сегодня преобладают коммерческие кинопроекты. Проекты с художественной доминантой единичны: «Одинокий остров» (реж. П. Симм, 2011), «В тумане» (реж. С. Лозница, 2012), «Я не вернусь» (реж. И. Рааг, 2013), «Роль» (реж. К. Лопушанский, 2013)»

Где выход?«Совершенствование развития Национальной киностудии «Беларусьфильм» лежит в русле поиска оптимальных соотношений художественной и производственной составляющих. С целью нахождения баланса противоречивых по сути эстетических и индустриальных задач, предлагается следующая экспликация художественно-производственной стратегии «Беларусьфильма»:

1) студийная – внедрение новых путей развития киностудии – например, трансформация в медиа-сити;

2) репертуарная – ориентация на доминирование национально- художественной ветви с целью создания в игровом кино узнаваемых образов белорусской идентичности (история, культура, мировосприятие и пр.);

3) интеграционная – встраивание Национальной киностудии «Беларусьфильм» в систему международного совместного кинопроизводства;

4) институциональная – создание по опыту европейских стран специализированной институции (фонда кино и т.п.) не только для эффективной господдержки кинопроизводства, но и с целью формирования реальной творческой конкурентной среды для белорусских кинематографистов. С учетом требований синхронного совершенствования и взаимных модуляций эстетических и производственных слагаемых наиболее перспективным выглядит подход, основанный на международном интеграционном взаимодействии. Фильмы совместного производства являются базовым основанием программы стратегического развития Национальной киностудии, поскольку позволяют сбалансировать не только художественные и производственные составляющие, но и привести к пропорциональности три вектора репертуарной политики киностудии (национально-художественный, коммерческий и инновационный). Этот вывод подтверждается конкретными кинематографическими произведениями, определившими художественные и производственные достижения «Беларусьфильма»: «Одинокий остров» (реж. П. Симм, 2011), «В тумане» (реж. С. Лозница, 2012), «Я не вернусь» (реж. И. Рааг, 2013); телесериалы «Волчье солнце» (реж. С. Гинзбург, 2014), «Охота на гауляйтера» (реж. О. Базилов, 2012), «Ой, ма-моч-ки!..» (реж. И. Павлов, 2013)»

Кстати, вот ссылка на автореферат диссертации Олега Сильвановича:

Ну а станет ли Олег Сильванович кандидатом наук – узнаем в самое ближайшее время. Как говорится, следите за новостями!