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Amazon открыл для посетителей свой первый магазин без продавцов и касс

В декабре 2016 года компания Amazon представила технологию Amazon Go, позволяющую отказаться от привычных магазинов с продавцами и кассами. Тогда же компания открыла первый автоматизированный магазин в Сиэтле (штат Вашингтон), однако оценить его преимущества до сих пор могли только сотрудники Amazon.
11:06 23 студзеня 2018
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Первый магазин Amazon Go. Фото: Sam Machkovech / Ars Technica

С 22 января посетить магазин в Сиэтле может любой клиент компании. Сообщение об этом было опубликовано в микроблоге компании в Twitter.

При входе в магазин покупателям необходимо запустить приложение Amazon Go на своем смартфоне и отсканировать личный QR-идентификатор на турникете у дверей. После этой процедуры посетители магазина могут выбирать любые товары, а установленные в торговом зале камеры, использующие машинное зрение, будут автоматически добавлять их в виртуальную корзину. Если же покупатель передумает и вернет товар на полку, система удалит его и из корзины. Взяв все необходимое, покупатель может свободно уйти из магазина, а счет за покупки будет выставлен через смартфон.

Над созданием похожих магазинов работают и другие компании. Например, летом прошлого года шведская компания Wheelys начала тестирование автоматизированного передвижного магазина Moby на улицах Шанхая, а в ноябре стало известно, что французский ритейлер Auchan в сотрудничестве с китайской компанией Hisense планирует открыть в Китае несколько сотен минимаркетов Auchan Minute без продавцов и касс.

Крынiца: NEWSru.com
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