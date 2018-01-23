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Грамадства

21-летняя белоруска попала в рейтинг самых перспективных людей Европы младше 30 лет

Журнал Forbes в третий раз опубликовал рейтинг самых перспективных людей Европы младше 30 лет.
9:59 23 студзеня 2018
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Памер шрыфта
Фото ПЦ «Весна»

В 2018 году в 30 Under 30 Europe в первый раз попала представительница Беларуси.

21-летняя Анисия Козлюк из Минска — волонтер лишенного регистрации ПЦ «Весна». Она представлена в номинации «Право и политика» и является самой юной из 30 номинантов в этой категории.

«Она борется за лучшую Беларусь, выступая против милицейского произвола и оказывая помощь жертвам нарушений прав человека, все время работая над популяризацией идей прав человека в регионе», — отметили составители рейтинга.

Всего в рейтинг вошли 300 человек из 34 европейских стран. В каждой из 10 категорий, посвященных разным областям — «Технологии», «Финансы», «Развлечения», «Право и политика», «Наука и здравоохранение», «Социальное предпринимательство» и других, представлены по 30 человек.

Крынiца: TUT.BY
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