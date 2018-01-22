…За счет Михаила Гуцериева

В предыдущем номере «Народной Воли» было напечатано журналистское расследование под названием «За спасибо или за деньги?». К сожалению, интервьюируя многих лиц, автору не удалось до конца выяснить, кто же оплатил вояж к нам популярных эстрадных звезд из соседних стран.

Чтобы получить ответ на вопрос, волнующий не только журналистов, но и многих налогоплательщиков, «Народная Воля» все же нашла возможность выйти на пресс-секретаря президента Наталью Эйсмонт и прояснить ситуацию. Вот что она сказала:

– Всех сильно интересующихся подробностями приема на Старый Новый год, боюсь, разочарую – сенсация, по обыкновению, оказалась «дутой». Дело в том, что уже в который раз по приглашению нашего президента на данное праздничное мероприятие приезжает российский бизнесмен Михаил Сафарбекович Гуцериев. Не один, а вместе со своими друзьями – известными артистами. Это и есть достаточно простое объяснение фактам, которые так долго и упорно обсуждают в интернете и в некоторых газетах. Ну, и думаю, что нет необходимости напоминать, что Михаил Сафарбекович – поэт-песенник и многие представители российского шоу-бизнеса исполняют произведения его авторства да и в целом имеют хорошие дружеские отношения. Ну а далее тем, кого все же очень интересуют цифры, могу посоветовать позвонить Гуцериеву, и он, если посчитает нужным, предоставит смету…

Читайте «Народную Волю» за 23 января.