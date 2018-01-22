В Польше расследуют празднование дня рождения Гитлера

Министр внутренних дел и администрации Иоахим Брудзиньский заявил, что власти и общественность Польши категорически осуждает пропаганду фашистских, коммунистических и других тоталитарных режимов и не позволит на присутствие связанной с ними символики в общественном пространстве. Такова реакция министра на показанный по польскому телеканалу TVN24 репортаж о польских неонацистах из организации «Гордость и современность», где были показана нацистская символика, при этом не было достаточной информации о преступлениях нацизма, передает Польское радио.

По приказу Генерального прокурора Польши Збигнева Зёбро Региональная прокуратура в Катовице возбудила следствие по делу о публичной пропаганде организацией «Гордость и современность» фашизма или другого тоталитарного строя, а также обладания предметами с тоталитарной символикой.

Свое oтношение к данной ситуации выразил также премьер Польши Матеуш Моравецкий. На своем аккаунте в Twitter глава польского правительства написал, что «пропаганда фашизма и других тоталитарных режимов является не только нарушением польского законодательства. Это надругательство над памятью наших предков и их геройских усилий в борьбе за Польшу справедливую и свободную от ненависти. Мы не позволим на такое поведение и символы».