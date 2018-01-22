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В Польше расследуют празднование дня рождения Гитлера

В Польше возбуждено следствие по делу о публичной пропаганде фашизма организацией «Гордость и современность».
10:55 22 студзеня 2018
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Памер шрыфта
Министерство иностранных дел Польши.Фото: PAP/Tomasz Gzell

Министр внутренних дел и администрации Иоахим Брудзиньский заявил, что власти и общественность Польши категорически осуждает пропаганду фашистских, коммунистических и других тоталитарных режимов и не позволит на присутствие связанной с ними символики в общественном пространстве. Такова реакция министра на показанный по польскому телеканалу TVN24 репортаж о польских неонацистах из организации «Гордость и современность», где были показана нацистская символика, при этом не было достаточной информации о преступлениях нацизма, передает Польское радио.

По приказу Генерального прокурора Польши Збигнева Зёбро Региональная прокуратура в Катовице возбудила следствие по делу о публичной пропаганде организацией «Гордость и современность» фашизма или другого тоталитарного строя, а также обладания предметами с тоталитарной символикой.

Свое oтношение к данной ситуации выразил также премьер Польши Матеуш Моравецкий. На своем аккаунте в Twitter глава польского правительства написал, что «пропаганда фашизма и других тоталитарных режимов является не только нарушением польского законодательства. Это надругательство над памятью наших предков и их геройских усилий в борьбе за Польшу справедливую и свободную от ненависти. Мы не позволим на такое поведение и символы».

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