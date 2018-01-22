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Грамадства

В Минске появилась “Стена плача индивидуальных предпринимателей»

В Минске появилась “Стена плача индивидуальных предпринимателей". Этот объект можно найти в районе строительного рынка в Уручье. Фотографию "стены плача" публикует на своей странице в Фейсбуке сообщество Signal project.
10:34 22 студзеня 2018
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Памер шрыфта
Фото: facebook.com/signalmag/

Надпись на стене сделана на русском языке и на иврите.

Оригинальная «Стена плача» находится в Иерусалиме — это часть древней стены вокруг западного склона Храмовой Горы, уцелевшей после разрушения римлянами. «Стена плача» является символом веры и надежды.

Крынiца: "Еврорадио"
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