В Минске появилась “Стена плача индивидуальных предпринимателей»
В Минске появилась “Стена плача индивидуальных предпринимателей". Этот объект можно найти в районе строительного рынка в Уручье. Фотографию "стены плача" публикует на своей странице в Фейсбуке сообщество Signal project.
Фото: facebook.com/signalmag/
Надпись на стене сделана на русском языке и на иврите.
Оригинальная «Стена плача» находится в Иерусалиме — это часть древней стены вокруг западного склона Храмовой Горы, уцелевшей после разрушения римлянами. «Стена плача» является символом веры и надежды.