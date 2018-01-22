В Минске появилась “Стена плача индивидуальных предпринимателей»

Надпись на стене сделана на русском языке и на иврите.

Оригинальная «Стена плача» находится в Иерусалиме — это часть древней стены вокруг западного склона Храмовой Горы, уцелевшей после разрушения римлянами. «Стена плача» является символом веры и надежды.