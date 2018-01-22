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"Народная Воля"

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Суд, да не тот

Народная Воля
Светлана Калинкина
Все, видимо, слышали: на днях Конституционный суд Молдовы временно отстранил Игоря Додона от исполнения обязанностей президента страны.
10:13 22 студзеня 2018
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Памер шрыфта
Фото с сайта Litkritika.by
Додон отказался подписывать закон о борьбе с российской пропагандой, хотя парламент подтвердил свое решение дважды, и суд пришел к выводу, что «президент сознательно отказался от выполнения своих конституционных обязанностей». В итоге полномочия главы государства приостановлены для дальнейшего разбирательства. Кто прав в этой ситуации, кто не прав, для нас в данном случае не суть. Для нас важно, что в Молдове Конституционный суд может и вправе принимать подобные решения и выступать арбитром в спорах между ветвями власти. В Кении Конституционный суд отменил результаты президентских выборов. Конституционный суд Гватемалы своим решением отменил смертную казнь. Конституционный суд Грузии отменил приговоры о наказании за повторное...

Крынiца: Народная Воля
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