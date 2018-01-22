Почему Беларусь теряет привлекательность для трудовых мигрантов

Согласно данным Департамента по гражданству и миграции МВД Беларуси, в 2017 году на заработки в страну из-за рубежа приехали 15 844 человека. Для сравнения: в 2016 году в Беларуси трудоустроился 20 791 иностранец, а в 2015-м — 31 768 человек. Чем вызвано такое резкое снижение, и почему сами белорусы все чаще ищут работу на границей, выясняла DW.

Трудовая миграция в РБ идет на убыль

Из официальной статистики следует, что большинство трудовых мигрантов устраиваются в Беларуси по рабочим профессиям. За прошлый год так поступили 5490 иностранцев (в 2016 году — 9914 человек), а вот что касается квалифицированных специалистов, то разница получилась не столь значительной: 4218 человек в 2017 году против 4841 годом ранее.

По числу гастарбайтеров, которые прибыли в Беларусь на работу в прошлом году, лидируют граждане Украины (4681 человек), вслед за которыми расположились представители Китая (4580 человек). Если сравнивать с показателями 2016 года, то тогда на заработки в Беларусь приехали 7549 китайцев и 6348 украинцев.

По мнению экономиста Павла Сельвесюка, основная причина того, что Беларусь становится непривлекательной для иностранцев в плане трудоустройства, является снижение уровня доходов. «Чтобы ни говорили власти о стабильной обстановке и безопасности в стране, привлечь трудовые ресурсы из-за рубежа можно, в первую очередь, достойной зарплатой, — отмечает эксперт. — Поскольку она в последнее время не растет, а в некоторых отраслях — даже падает, то и интерес к Беларуси среди мигрантов, желающих заработать, снижается».

Украинский фактор миграции

Самой показательной можно считать реакцию граждан Украины. Ранее поиск работы в стране-соседке был удобен для украинцев из-за отсутствия языкового барьера и необходимости делать визу. Зато имелась возможность заработать больше денег, нежели на родине.

Пик потока трудовых мигрантов из Украины в Беларусь пришелся на 2014 год — сразу после начала боевых действий в Донбассе, которые повлекли ухудшение экономического положения. В тот год на заработки в Беларусь приехали почти 18 тысяч украинцев. Между тем еще в 2013 году из Украины в РБ с этой же целью отправилось около 7 тысяч человек, а годом ранее — порядка трех тысяч.

Как рассказала Лариса Абрамова, прибывшая в Брест с дочерью из Донецкой области, поначалу ее, как и других беженцев, устраивала любая работа. «Тогда главное было иметь крышу над головой, но со временем важным оказался и денежный фактор. В результате за последние год-два многие из тех, с кем мы приехали, либо вернулись в Украину, либо выбрали другую страну для проживания», — отметила собеседница DW.

Мигрантам нужна и работа, и зарплата

Сама Лариса Абрамова устроилась санитаркой в одну из брестских больниц, где уже работали женщины из приграничных украинских сел. Такая практика, когда жители Волынской и Ровенской областей отправлялись на заработки в Беларусь, сложилась еще в середине 90-х. В частности, пару лет назад младший медперсонал в областной больнице в Бресте составляли украинцы, поскольку среди местного населения этот труд считался неквалифицированным и низкооплачиваемым.

«Далеко не каждая санитарка может заработать хотя бы 500 белорусских рублей (около 200 евро в пересчете. — Ред.), хотя трудиться приходится на полторы ставки либо сверхурочно», — говорит Абрамова. По ее словам, теперь даже такие вакансии востребованы среди самих белорусов, которые остались без работы.

Кроме медицинских учреждений украинцы ранее активно трудоустраивались на белорусских стройках, однако нынче условия кардинально изменились. К примеру, в самой крупной стройорганизации Бреста — тресте №8 — из-за финансовых проблем отток кадров только за последний год составил полторы тысячи человек.

Есть спрос на трудовых мигрантов в некоторых сельхозпредприятиях, где привыкли рассчитывать на украинскую рабочую силу в весенне-осенний период. Но и здесь ситуация пока неопределенная. Как сообщили в комитете по труду, занятости и соцзащите Брестского облисполкома, с осени прошлого года из-за отсутствия привлекательных предложений перестал работать сайт, где размещались сведения о нанимателях, готовых принять на работу граждан Украины.

Белорусы тоже едут на заработки

Эксперты называют еще одну причину, по которой условия труда в Беларуси уже не привлекают иностранцев. «Те же украинцы с появлением безвизового режима с ЕС могут отправиться на заработки в соседнюю Польшу, где даже малоквалифицированный труд оплачивается в размере от 500 евро и выше», — объясняет Павел Сельвесюк, констатируя, что такой уровень доходов во многих белорусских регионах считается сейчас недостижимым.

Это приводит к тому, что и сами белорусы все активнее рассматривают варианты трудоустройства за границей. В 2017 году только на основе официально зарегистрированных договоров и контрактов выехали на работу за рубеж 10 703 граждан Беларуси, хотя еще годом ранее этот показатель составлял 7403 человека.

По словам Сельвесюка, цифра не выглядит угрожающей, но следует помнить, что речь идет о высококвалифицированных специалистах, на которых и в самой Беларуси существует спрос. В тоже время представители рабочих профессий зачастую трудоустраиваются за границей на свой страх и риск — без необходимого оформления. Чего официальная статистика, естественно, не учитывает.