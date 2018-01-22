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ПАСЕ возглавил итальянец Микеле Николетти

Николетти стал президентом ПАСЕ без формального голосования, поскольку по договоренности политических групп, в этом году эту должность должен занимать представитель группы социалистических партий.
15:51 22 студзеня 2018
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Памер шрыфта
Фото: Скриншот Николетти возглавил ПАСЕ

Президентом Парламентской ассамблеи Совета Европы в понедельник, 22 января, был избран итальянский депутат Микеле Николетти. Об этом сообщает Европейская правда.

Николетти возглавил ПАСЕ без формального голосования, поскольку был безальтернативным кандидатом.

«По договоренности политических групп, в этом году эту должность должен занимать представитель группы социалистических партий, а социалисты выдвинули только его кандидатуру», — говорится в сообщении.

Николетти будет занимать пост президента следующие два года — по традиции ассамблеи, президента переизбирают на второй год без обсуждений.

Напомним, в Страсбурге сегодня стартовала Парламентская Ассамблея Совета Европы.

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