ПАСЕ возглавил итальянец Микеле Николетти

Президентом Парламентской ассамблеи Совета Европы в понедельник, 22 января, был избран итальянский депутат Микеле Николетти. Об этом сообщает Европейская правда.

Николетти возглавил ПАСЕ без формального голосования, поскольку был безальтернативным кандидатом.

«По договоренности политических групп, в этом году эту должность должен занимать представитель группы социалистических партий, а социалисты выдвинули только его кандидатуру», — говорится в сообщении.

Николетти будет занимать пост президента следующие два года — по традиции ассамблеи, президента переизбирают на второй год без обсуждений.

Напомним, в Страсбурге сегодня стартовала Парламентская Ассамблея Совета Европы.