В октябре прошлого года Дмитрий Евгеньевич дал интервью для сайта «Народной Воли, в котором известный специалист рассказал о прошлом и будущем белорусского плавания. Как оказалось, это было последнее интервью тренера…

«Высокие баллы за последний чемпионат мира нужно поставить только двум спортсменам: Герасимене и Шимановичу, — критически оценивал тогда выступление сборной ее бывший наставник. — Остальные спортсмены выступили слабо, без личных рекордов в олимпийских дисциплинах… На чемпионате белорусами было установлено шесть рекордов страны, но цена этим рекордам невысокая, причём, большая их часть — в неолимпийских видах программы».

После Олимпиады-2016 в Бразилии тренер продолжал консультировать сборные Казахстана и Словении и одновременно сражался с тяжелой болезнью.

«У него был рак, — рассказывает человек, который хорошо знал Дмитрия Манцевича. — Об этом было известно еще тогда, когда он работал главный тренером белорусской сборной. Дмитрий уезжал на несколько месяцев на лечение, возвращался… Но в последнее время болезнь прогрессировала, была последняя стадия рака. В конце прошлого года Дмитрий не верил, что доживет да 2018-го, но, как видим, он боролся за жизнь до конца».