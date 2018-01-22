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Грамадства

«Мы сидим, а он падает». Что будет с проблемными мостами

Проблему моста через Припять, который треснул в декабре, и еще четырех его «собратьев», построенных коробчатым способом более 25 лет назад, обсуждали в программе «Контуры» телеканала ОНТ.
8:35 22 студзеня 2018
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Памер шрыфта
Фото: ТУТ.ВУ

Как ранее сообщалось, в январе уплыл понтонный мост через Припять, и людей, многие из которых работают в отрезанном Турове, спасатели возят катерами. Аналогичный мост в Новополоцке также проблемный, есть трещины, он закрыт для тяжелого транспорта. «Конструкция не упадет. Но мост ждет сложный ремонт. Проблема в самой технологии», — отмечают эксперты.

Треснули и остальные мосты, построенные по такой технологии. «Мы сидим, а он падает. Есть предельная точка, когда это будет очень опасно», — предупреждает начальник управления мостового проектирования «Белгипродора» Олег Вдовин.

Самый проблемный — над Припятью, который одномоментно просел на 40 сантиметров, и движение продолжается. Каждую неделю он падает примерно на сантиметр. Специалисты это отслеживают «чуть ли не по часам».

Гендиректор ОАО «Мостострой» Сергей Вашкевич обещает, что 1 марта заработает паромная переправа через Припять. «Потом речка будет перекидываться в старое русло, аварийный мост будут разбирать полностью, все пролеты», рассказал он. Конструкции заменят на металлические. К 1 января 2019 года планируется открыть движение по полностью реконструированному мосту.
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Крынiца: TUT.BY
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