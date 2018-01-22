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Эканоміка

Kvitki нарасхват: одного из крупнейших билетных операторов Беларуси купили эстонцы

На белорусский рынок онлайн-продаж билетов вернулась эстонская компания Baltic Ticket Holdings и, благодаря ей, Kvitki.by в третий раз поменял собственника.
8:58 22 студзеня 2018
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Памер шрыфта
Фото: pt.foursquare.com

Как сообщают эстонские СМИ, Baltic Ticket Holdings, являющийся собственником билетного оператора Piletilevi в Эстонии, Латвии и Литве, приобрел одну из крупнейших аналогичных фирм «Квитки Бел» (Kvitki.by) с ее 240 пунктами продажи в стране.

На официальном сайте Baltic Ticket Holdings Kvitki. by значатся как одна из дочек холдинга. В странах Балтии у Baltic Ticket Holdings, возглавляемой Яанусом Бейлманном, 700 точек продаж. По словам представителей компании, они надеются, что Kvitki.by добавят к объемам не менее 1 млн билетов в год. На сайте холдинга указано, что они составляют 5,5 млн билетов в год.

Отметим, что Baltic Ticket Holdings – это уже третий собственник белорусского оператора.

Kvitki.by появились в 2009 году благодаря инвестициям литовской группы BLT group Виталиуса Куодиса. В 2015 году его бизнес в Балтии и Беларуси был продан российской компании «Кассир», которая входит в петербургскую корпорацию PMI бизнесмена Евгения Финкельштейна. Что интересно, в свое время Baltic Ticket Holdings была представлена на белорусском рынке и ее проект bileti.by выкупил тот же Евгений Финкельштейн.

Главным конкурентом Kvitki.by на белорусском рынке онлайн-продаж билетов является Ticketpro. Первоначально это была франшиза чешского сервиса по онлайн-продаже билетов Ticketpro International. Белорусский «Тикетпро» имел в Беларуси свыше 250 касс и известен своим сотрудничеством с хоккейным «Динамо-Минск». В 2016 году чешскую компанию выкупил крупнейший мировой конгломерат в этой отрасли – американская Ticketmaster, которая является подразделением концертного промоутера Live Nation Entertainment.

Крынiца: Ежедневник
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