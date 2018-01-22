Катерина Борнукова: Сегодня мало кто верит, что местные власти заботятся о благосостоянии людей

Эксперты Центра экономических исследований BEROC провели исследование «Доверие, институты и экономический рост в Беларуси».

«Тема доверия в поведенческой экономике очень важна. Она влияет на предпочтения потребителей и экономическое поведение», — отметила в интервью Thinktanks.by один из авторов исследования Анна Огинская.

«Любые экономические отношения, даже если они подкреплены контрактами, все равно отчасти строятся на доверии. Когда мы подписываем документы, мы верим, что партнер будет исполнять взятые на себя обязательства, и этого не придется требовать через суд. По большому счету, контракт является страховкой на случай непредвиденных обстоятельств», — рассказала эксперт BEROC Катерина Борнукова.

Введение непопулярных мер без обсуждения приводит к провалам

Не менее важным является доверие к государственным институтам, особенно в случае необходимости проведения реформ. «Все реформаторы знают, что даже очень непопулярные реформы могут получить поддержку населения. Но для этого нужно проводить определенную работу, а не просто один раз выйти и сказать, что будут увеличены тарифы на коммунальные услуги. Надо объяснять — в том числе на личных встречах — как это подействует, какие последствия будут для экономики, какие опции есть для населения в такой ситуации. Это поможет получить поддержку. Без поддержки населения любые реформы обречены на провал», — сказала Катерина Борнукова. Она отметила, что попытки ввести непопулярные новшества без обсуждения приводят к фиаско, как это произошло с печально известным декретом о тунеядстве.

Наихудшим образом на уровень доверия влияют ситуации, когда слова представителей госорганов напрямую расходятся с дальнейшими действиями. «Когда правительство говорит, что поднимать тарифы на жилищно-коммунальные услуги не будет, но поднимает их все равно – это способствует низкому уровню доверия. Люди чувствуют себя обманутыми в прямом смысле слова», — сказала Катерина Борнукова. Еще один пример привела Анна Огинская: «Хорошо известны ситуации, когда накануне девальвации руководство Нацбанка заявляло, что рубль обесцениваться не будет, и за этим следовал обвал. В результате в Беларуси доверие к банковской системе у населения ниже, чем в соседних странах. Провести какие-то изменения в этой сфере сложнее. Например, несмотря на все усилия экономических властей по дедолларизации экономики, люди по-прежнему предпочитают хранить деньги в валюте».

Для увеличения доверия нужен позитивный опыт

По словам Катерины Борнуковой, вопросы доверия лишь отчасти связаны с менталитетом, и гораздо больше – с положительным или отрицательным опытом человека при взаимодействии с государственными и общественными институтами. Это означает, что государству нужно использовать определенные инструменты взаимодействия с гражданами, если оно хочет повысить их уровень доверия.

«Необходимо стремиться к тому, чтобы взаимодействия людей с государством были позитивными, чтобы институты демонстрировали доброжелательное отношение и понимание проблем граждан. На жалобы и петиции нужно отвечать не отписками, а попытками что-то сделать. Особенно это касается местных органов власти, которые непосредственно влияют на ежедневную жизнь людей. Важно, чтобы люди чувствовали сопричастность в принятии ими решений. Публичные обсуждения должны проводиться не для галочки – их необходимо организовывать так, чтобы люди знали о них заранее, могли высказать свое мнение и были уверены, что оно будет учтено. Для таких коммуникаций можно использовать современные технологии, которые позволяют проводить голосование по любому вопросу, включая необходимость установки контейнеров для раздельного сбора мусора. Сегодня очень мало кто верит в то, что местные власти заботятся о благосостоянии людей. Поэтому необходимо максимизировать количество контактов, которые бы несли в себе позитивный опыт», — считает Катерина Борнукова.